Вторник, 2 Мая 2023 14:51

АрмИнфо. Решения премьер-министра о назначении на должность или освобождении от должности представителей общественной службы вступают в силу после публикации решения на сайте правительства РА e-gov.am. Национальное Собрание РА на пленарном заседании 2 мая в первом чтении обсудило поправки в законе <Об общественной службе>.

По словам заместителя министра юстиции РА Арменуи Арутюнян, в настоящее время вопрос с назначением или отставкой членов правительства регулируется в соответствии с указами президента РА. В частности, действующим законодательством установлено, что указы о назначении или освобождении от должности членов правительства вступают в силу после публикации указа на сайте президента РА. Между тем, аналогичная мера, применяемая при решениях премьер-министра о назначениях или освобождениях с общественной службы не урегулирована. С принятием поправок данный вопрос найдет свое разрешение. При этом, в документе уточняется, что имеются и исключения, связанные с конкретными сроками вступления в должность или освобождения от должности.