Вторник, 2 Мая 2023 12:23

АрмИнфо. Певец из Казахстана, популярность которому принес его удивительный голос с шестиоктавным диапазоном Димаш Кудайберген, провел встречу со своими поклонниками в Ереване.

Встреча прошла в теплой атмосфере. Десятки поклонников со всего мира от США до Японии приехали в столицу Армении, чтобы встретиться со своим кумиром.

Певец ответил на вопросы представителей своего фанклуба. Так, один из вопросов касался того, когда же певец даст концерт в Грузии. На что певец ответил, что они изучат этот вопрос, и возможно, что через несколько месяцев можно будет уже точно сказать когда такой концерт возможен.

Фанаты также поинтересовались, как его встретили в Армении и как ему армянская еда. "Армянские шашлыки - это вообще. Полный салам алейкум. Что-то с чем-то. Очень понравилось", - заявил артист.

Касаясь армянского гостеприимства, Димаш выразил мнение, что армяне напоминают ему казахов. В продолжении он пересказал диалог с армянином в самолете, по пути в Ереван.

"Мы с ним разговорились. Он спросил, что вы делаете вечером, и во сколько закончатся репетиции, встречи. Я ответил, что не знаю. Тогда он говорит: "Вот мой номер. Все просто. Напишите. Дастархан, все уже готово. Я тогда понял, что армяне такие же гостеприимные, как и казахи. Спасибо вам большое. Хочется всех поблагодарить", - заключил он.

Отметим, что концерт Димаша прошел в Ереване 30 апреля. В ходе концерта певец исполнил армянскую песню "Сарери овин мернем". После выступления поклонники обратились к артисту с просьбой выложить на YouTube-канале исполненную на концерте армянскую песню.