Вторник, 2 Мая 2023 12:22

АрмИнфо.В киноиндустрии Армении будет внедрен институт кешбэка. Национальное Собрание РА на пленарном заседании 2 мая в первом чтении обсуждает поправки в законе <О кинематографии>.

По словам соавтора представленного документа, депутата НС от правящей фракции <Гражданский договор> Сисака Габриеляна, создание фильма напрямую связаны с расходами на его производство. Законопроектом предусмотрено возвращать создателям фильма до 20% всех расходов. При этом, перечень товаров и услуг, необходимых при создании фильма, определяется правительством РА. К примеру, при создании фильмов, в которых будут представлены культурно-исторические памятники или символы государства, кешбэк до 20% подлежит возврату. Габриелян, ссылаясь на заверения представителей киноиндустрии, подчеркнул, что в случае принятия закона производство фильмов стране заметно активизируется. Имеются уже договоренности ряда телекомпаний о намерениях снять совместно с международными партнерами несколько фильмов. Однако при производстве фильмов, которое было сопровождено нанесением ущерба объекту культурно-исторического наследия, речи о кешбэке быть не может. -