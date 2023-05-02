Вторник, 2 Мая 2023 12:19

АрмИнфо.Созданный решением правительства Армении фонд Академгородка призван решить ряд механизмов, связанных с подготовкой, разработкой, реализацией, координацией проекта по созданию городка и его дальнейшим управлением. Об этом 2 мая с трибуны Национального Собрания РА заявила министр образования, науки, культуры и спорта РА Жанна Андреасян.

По ее словам, применение данных механизмов предусмотрены государственной программой развития образования до 2030 года. Министр напомнила о программе укрупнения высших учебных заведений, которая начнет осуществляться в ближайшее время. Данный процесс будет проходить публично. Предусмотрено, в частности, провести открытые приглашения на обсуждения, в которых примут участие представители высших учебных заведений и научных кругов для представления концептуальных предложений по первоочередным инициативам правительства РА. Речь, в частности, идет об объединении вузов и научных организаций. Данную работу будет координировать создаваемый комитет по высшему образованию и науке, который также займется процессом перевода укрупненных вузов и научных организаций в Академгородок. При этом, финансирование деятельности высших учебных заведений должно будет включать в себя и компонент научной деятельности.