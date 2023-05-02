Вторник, 2 Мая 2023 12:18

АрмИнфо.Правительство Армении предлагает привести статистику в сфере науки и научной деятельности и осуществляемую политику в данном направлении в соответствие с международными стандартами. На пленарном заседании Национального Собрания РА 2 мая в первом чтении обсуждаются поправки в законе <О научной и научно-технической деятельности> и в пакете смежных законов.

По словам министра образования, науки, культуры и спорта РА Жанны Андреасян, данный процесс будет проходить параллельно с цифровизацией сферы науки, в связи с чем в ней будет внедрена единая информационная система управления.

Министр указала также на важность институциональных изменений, которые планируется осуществить в научной сфере. Предусмотрено, в частности, на базе управления высшего и поствузовского образования МОНКС, комитета по науке и высшего аттестационного комитета сформировать единый комитет по высшему образованию и науке. Данные меры направлены на обеспечение единой системы управления. <Мы часто говорим о том, что высшее образование не может быть без науки, а наука, в свою очередь, должна поддерживать связи с научными программами. В этом контексте наличие комитета по высшему образованию и науке позволит осуществлять единую политику в данном направлении>,

- отметила Андреасян.

Она добавила, что нововведения приведут и к изменениям в уставе Национальной Академии Наук, который подлежит утверждению со стороны правительства РА. Данный шаг, продолжила глава МОНКС, позволит осуществить реформы и в академической системе. Планируется также установить положения, касающиеся выборных процессов в системе управления НАН и возрастных ограничений при выборах руководящего состава Академии. Этот срок будет ограничен 75 годами.

Министр сообщила также, что готовится новый проект закона <О высшем образовании и науке>, согласно которому будут предприняты попытки для полноценного решения вопроса. В новом законе будут подробно представлены механизмы деятельности НАН, научных организаций и вузов. Представленный же выше пакет призван определиться с подходами по решению вопроса единой системы управления наукой и научной деятельностью.