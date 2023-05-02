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 Вторник, 2 Мая 2023 12:17
Марианна Мкртчян

В Кёльне состоялась международная конференция "Христианская культура Арцаха, находящаяся под угрозой исчезновения"

В Кёльне состоялась международная конференция "Христианская культура Арцаха, находящаяся под угрозой исчезновения"

АрмИнфо.В Кёльне, Германия, состоялась международная конференция на тему "Христианская культура Арцаха, находящаяся под угрозой исчезновения".

Как сообщает пресс-канцелярия Первопрестольного Эчмиадзина, конференция была организована в сотрудничестве с Конференцией католических епископов Германии, Евангелической церковью Германии и Армянской епархией Германии.

На мероприятие были приглашены специалисты из Армении, Германии и других стран. С армянской стороны глава Армянской епархии Германии Его Святейшество Епископ Серовбе Исаханян, директор Управления по охране духовно-культурного наследия Первопрестольного Святого Эчмиадзина Арцаха, Его Святейшество Преподобный Гарегин Амбарцумян, бывший Омбудсмен РА Арман Татоян, эксперт по памятникам Гамлет Петросян.

Конференция состояла из двух частей. В первой состоялись закрытые рабоче- профессиональные дискуссии, где армянские и иностранные специалисты представили важность сохранения армяно-христианского духовно-культурного наследия Арцаха, рассказали о попирании Азербайджаном прав человека и международного права в целом, представили факты уничтожения армянского культурного наследия, обсудили возможности включения Арцаха под международную защиту.

Вторая часть конференции была открыта для армянских и иностранных гостей.  Мероприятие открыл епископ Серовбе Исаханян, который зачитал приветсвенное слово Католикоса Всех Армян Гарегина Второго. В своей благословляющей речи Его Святейшество подчеркнул важность организации подобных мероприятий, информирования международной общественности, церковных и политических органов и приглашения их присоединиться к усилиям и программам, направленным на защиту культурного наследия Арцаха. Армянский Патриарх также выразил свою признательность и благословение организаторам и участникам конференции. 

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