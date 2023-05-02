Вторник, 2 Мая 2023 10:59

АрмИнфо.Семнадцать представителей США присоединились к конгрессмену Адаму Шиффу в призыве к министру торговли администрации Байдена Джине Раймондо заблокировать предложенную лицензию, разрешающую продажу мощных винтовок американского производства в Азербайджан, осуществление законодательного надзора, решительно поддерживаемое Армянский национальный комитет Америки (ANCA).

Как сообщает пресс-служба ANCA, письмо Шиффа следует за аналогичным письмом, отправленным в прошлом месяце председателем комитета Сената США по международным отношениям Робертом Менендесом, и более ранним письмом ANCA, отправленным в феврале этого года.

В письме Шиффа ставится семь ключевых вопросов госсекретарю Раймондо, который ранее занимал пост губернатора Род-Айленда:

1) Не могли бы вы подтвердить, получил ли Министерство торговли запрос на получение лицензии на экспорт летального оружия в Азербайджан?

2) Если да, то кто является предполагаемым получателем и какова заявленная цель оружия?

3) Приняло ли Министерство торговли окончательное решение по запросу лицензии? Если нет, то когда это предполагается сделать?

4) Были ли в рамках этого процесса проведены консультации с Государственным департаментом, включая Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда? Рассматривались ли отчеты сторонних экспертов, таких как Международная кризисная группа и Хьюман Райтс Вотч, как часть процесса?

5) Согласен ли Государственный департамент с выдачей экспортной лицензии?

6). Как можно гарантировать, что американское оружие не будет использовано для совершения военных преступлений, нарушений прав человека или действий, которые спровоцируют полномасштабную войну, затрагивающую народы Арцаха и Армении? А если это невозможно, то как можно оправдать предоставление такого оружия?

7. Вы ответили на письмо Армянского национального комитета Америки от 13 февраля? Вы обязуетесь дать ответ этой группе?

Подписав это письмо, к представителю Шиффу присоединились представители Тони Карденас, Дэвид Чичиллин, Джим Коста, Анна Эшу, Джош Готтеймер, Барбара Ли, Сет Магазинер, Джеймс Макговерн, Грейс Мэн, Дональд Норкросс, Элеонора Холмс Нортон, Фрэнк Паллоне, Кэти Портер, Эбигейл Спанбергер, Хейли Стивенс, Эрик Суолвелл (штат Калифорния) и Рашида Тлейб.

Новости о возможной продаже американских винтовок, в том числе штурмовых и полуавтоматических снайперских моделей, в Азербайджан впервые появились 1 февраля, когда председатель сенатского комитета по международным отношениям Роберт Менендес заявил о своей "глубокой озабоченности и решительном несогласии" с предлагаемой продажей. "Экспорт оружия в авторитарную страну, которая ведет войну против соседа, блокирует уязвимое население и совершает вопиющие нарушения прав человека дома, не соответствует приверженности администрации демократии и правам человека", - заявил сенатор Менендес в письме.