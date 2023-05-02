Вторник, 2 Мая 2023 10:51

АрмИнфо.В ближайшие два дня дожди в Армении не прекратятся. Об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды.

Как отмечает источник, со 2 по 3 мая в большинстве регионах страны, а также 4 мая в отдельных регионах ожидаются дожди с грозами. В отдельных местах возможно выпадение града. Лишь днем 4 мая и с 5 по 6 мая прогнозируется погода без осадков. Ветер западный с порывами до 4-6 м/с, во время грозы ожидается усиление порывов ветра до 15-20 м/с.

В Ереване со 2 по 3 мая также ожидается дождь с грозой. С 4 по 6 мая прогнозируется погода без осадков. Во время грозы ожидается усиление

ветра с порывами до 13-16 м/с. 2 мая днем температура воздуха в столице составит 16-18 градусов тепла, вечером - 11-13 градусов, в ночь с 2 на 3 мая - 5-7 градусов выше нуля.

Отметим, что накануне заместитель директора Центра гидрометеорологии и мониторинга Гагик Суренян опубликовал на своей странице в Facebook кадры выпавшего снега в селе Чарчагис Арагацотнской области республики.