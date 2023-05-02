Вторник, 2 Мая 2023 10:50

АрмИнфо. Некоторое время назад завершилась встреча с новоназначенным командующим в расположении российских миротворческих сил. С арцахской стороны во встрече приняли участие президент Республики Арцах, государственный министр, министры внутренних дел и обороны. Об этом сообщил госминистр Арцаха Гурген Нерсисян.

"Мы подтвердили позицию Республики Арцах в отношении создавшейся ситуации. И наша позиция такова. Урегулирование ситуации должно быть согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, а пунктом 6 этого заявления установлено следующее.

Арцах должен быть связан с Арменией через Лачинский коридор шириной 5 километров. Лачинский коридор должен находиться под контролем российских миротворческих сил. Азербайджан должен гарантировать

безопасность движения граждан, транспортных средств и товаров в обоих направлениях через Лачинский коридор.

Выслушав нас, командующий российскими миротворческими войсками сказал, что в ближайшие дни проведет встречи с азербайджанской стороной и сможет решить вопрос и предоставить информацию в конце недели", - отметил госминистр НКР.

При этом Нерсисян обратился к гражданам Республики Армения, властям принять все меры, все возможные политико-дипломатические меры для обеспечения безопасности граждан Республики Арцах, защиты права народа Республики Арцах на самоопределение Арцаха и обеспечить выполнение положений Трехсторонней декларации. "Я призываю международное сообщество обеспечить выполнение обязательств Азербайджана по разблокированию коридора, соединяющего Арцах с Арменией. Следствием вашего бездействия или пассивности являются ежедневные страдания жителей Арцаха. Я обращаюсь к армянам всего мира: повернитесь лицом к Арцаху, посмотрите на людей, которые ценой страданий удерживают Армянский Арцах", - отметил чиновник.

Ранее, Нерсисян выступил с заявлением, в котором обратил внимание, что 23 апреля 2023 года Азербайджан установил незаконный контрольно-пропускной пункт на границе Арцах-Армения (в Лачинском коридоре), в результате чего общины Шушинского района Республики Арцах остались в полной блокаде, будучи отрезанными как из Степанакерта, так и из Армении. В этом ключе он добавил, что с 23 апреля с каждым днем ухудшалась гуманитарное положение жителей общин Мец Шен, Хин Шен, Егцаох и Лисагор Шушинского района, и была предпринята попытка доставить в эти общины продукты питания и медикаменты через Арцахское отделение Красного Креста, но эти попытки не увенчались успехом.

"При поддержке российских миротворцев трое несовершеннолетних детей, оставленных в городе Горис, в первые дни были возвращены родителям, а остальных Азербайджан запретил возвращать.

В целях решения насущных гуманитарных проблем жителей сел, находящихся в условиях полной и двусторонней блокады, группа жителей обратилась к находящимся на месте российским миротворцам, которые разрешили им проехать через блокпост у моста Хакари на личном автотранспорте без досмотра, заранее заверив, что никакого надзорного вмешательства со стороны азербайджанцев не будет. Наши граждане переходили дорогу в одностороннем порядке и без остановки при сопровождении миротворцев, но в связи с установлением КПП на обратном пути к месту жительства, встретили азербайджанцев на КПП. Последние, поставив наших граждан в безвыходное положение, вынудили их выполнить свои требования, заснять процесс, чтобы показать очередную постановку.

Это еще одно доказательство того, что незаконный азербайджанский блокпост препятствует бесперебойному движению граждан Арцаха, транспортных средств и грузов, нарушая заявление 2020 года и решение Международного суда ООН. Народ Республики Арцах ждет восстановления режима Лачинского коридора шириной 5 км, находящегося исключительно под контролем российских миротворческих сил", - резюмировал Нерсисян.