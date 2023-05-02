Вторник, 2 Мая 2023 10:49

АрмИнфо.США рады принять у себя министров иностранных дел Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова для содействия переговорам на этой неделе, поскольку они вместе работают над достижением мирного будущего для Южного Кавказа. Об этом 1 мая в ходе брифинга заявил первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель на просьбу рассказать оби итогах встречи министров в Вашингтоне при посредничестве госсекретаря Энтони Блинкена.

По словам американского дипломата, Блинкен имел честь приветствовать министров иностранных дел на ужине 30 мая, и принять участие в первом пленарном заседании утром 1 мая в Учебном центре по иностранным делам Джорджа П. Шульца.

"Госсекретарь считает, что прямой диалог является ключом к решению проблем и достижению прочного мира. Это то, чем он был глубоко занят. Это то, чем также активно занимается старший координатор Боно. И это то, на что мы будем продолжать обращать пристальное внимание. И мы верим, что между этими двумя странами возможен мир, и мы рады приветствовать их", - отметил Патель.

По его словам, в конечном счете, Вашингтон верит, что мир на Южном Кавказе возможен. Представитель Госдепа добавил, что США в поисках мира и стабильности между этими двумя странами и в Нагорном Карабахе.

Патель также подчеркнул, что США не отступили от своего призыва о необходимости обеспечения свободного движения транспорта и людей и торговли через Бердзорский/Лачинский коридор. "Это по-прежнему актуально, и мы продолжим поднимать этот вопрос напрямую с нашими армянскими коллегами", - отметил он.

Однако, в данном случае непонятно почему с армянскими коллегами, принимая во внимание, что коридор заблокирован ВС Азербайджана.