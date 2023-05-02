Вторник, 2 Мая 2023 10:48

АрмИнфо. В ходе 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, состоявшейся 26 апреля, Армения поддержала резолюцию о сотрудничестве с Советом Европы, в которой упоминается агрессия РФ против Украины. Текст документа опубликован на официальном сайте ООН.

Согласно СМИ, всего "за" проголосовали 122 страны, включая Армению, Казахстан, Грузию, Израиль, Индию, Бразилию и Турцию.

Против резолюции выступили пять государств: Россия, Беларусь, Сирия, Никарагуа и Северная Корея. Воздержались от голосования 18 государств

- в том числе, Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан. Ряд государств и во все не приняли участие в голосовании, среди них и Азербайджан.

В проекте резолюции "Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Советом Европы" указана следующая формулировка: "учитывая, что беспрецедентные вызовы, стоящие сегодня перед Европой после агрессии РФ против Украины, а до этого против Грузии, и прекращения членства России в Совете Европы, требуют укрепления сотрудничества между ООН и Советом Европы, в особенности для того, чтобы оперативно восстановить и поддерживать мир и безопасность на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и политической независимости любого государства, обеспечивать соблюдение прав человека и норм международного гуманитарного права во время военных действий, возмещать ущерб, нанесенный жертвам, и привлекать к ответственности всех тех, кто виновен в нарушении норм международного права".