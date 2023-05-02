Вторник, 2 Мая 2023 10:47

АрмИнфо.За спиной армянского народа происходят процессы, которые угрожают Армении и Арцаху, ставят под удар национальную безопасность и государственность. Об этом 2 мая в ходе пленарного заседания Национального Собрания РА заявил депутат НС от оппозиционной фракции <Армения> Гегам Манукян.

Он напомнил, что накануне в Вашингтоне состоялась трехсторонняя встреча глав МИД Армении, США и Азербайджана. Манукян подчеркнул, что сам вопрос о встрече стал неожиданностью для общественности страны. Потом было заявлено о том, что переговоры будут многоэтапными, длиться в различных форматах в течение нескольких дней. Любопытно, продолжил оппозиционер, что в составе армянской делегации был и вице-спикер НС Рубен Рубинян, который является спецпредставителем РА в переговорах по нормализации армяно-турецких отношений. С учетом того, что переговоры в Вашингтоне будут проходят с 28 апреля и продолжатся до 5 мая, следует ожидать, что будет еще несколько этапов переговоров. В этой связи, парламентарий поднял вопрос о том, в каком статусе находится в США в составе делегации РА во главе с министром иностранных дел РА Араратом Мирзояном Рубен Рубинян и какую повестку он там обсуждает.

В ответ вице-спикер НС Акоп Аршакян подчеркнул, что в распоряжении спикера НС Алена Симоняна о командировании Рубена Рубиняна все четко говорится. <Как известно, Рубен Рубинян является лицом, которое уполномочено вести переговоры по нормализации армяно-турецких отношений, и этим все сказано. У меня лично вызывает удивление, что для оппозиции проведение переговоров являются откровением. Предлагаю вам отслеживать за сообщениями МИД РА>, - отметил Аршакян.

Напомним, что днем ранее МИД РА выступил с сообщением, в котором отметил, что в столице США Вашингтоне 1 мая состоялась встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова. Были обсуждены вопросы, касающиеся ситуации с безопасностью в регионе, процесса урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. Была затронута гуманитарная ситуация, сложившаяся в результате незаконного блокирования Азербайджаном Бердзорского/Лачинского коридора. Трёхсторонней встрече предшествовали отдельные встречи Блинкена с Мирзояном и Байрамовым. А после трёхсторонней встречи, последовали переговоры Мирзоян- Байрамов. На встрече Мирзоян- Блинкен, согласно армянскому внешнеполитическому ведомству, были обсуждены вопросы стабильности и безопасности в регионе, процесс урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. Была затронута гуманитарная ситуация, сложившаяся в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора. Добавим также, что на выходные госсекретарь США провел телефонные разговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Сегодня я разговаривал с президентом Азербайджана Алиевым, чтобы выразить поддержку продолжающимся усилиям, направленным на обеспечение мира с Арменией, и нашу готовность содействовать этому. Я подтвердил позицию США о том, что в Лачинском коридоре должно быть открыто передвижение людей и товаров", - написал госсекретарь США Энтони Блинкен в Twitter, по итогам разговора с Алиевым.

Перед началом переговоров Туран со ссылкой на дипломатический источники сообщал, что переговоры Байрамова и Мирзояна в США могут продлиться несколько дней

Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян разработают "Дорожную карту урегулирования" и если на переговорах в Вашингтоне удастся разработать "дорожную карту" мира, то Европа "закончит работу", приняв лидеров Азербайджана и Армении для заключения мирного договора "в течение нескольких недель".