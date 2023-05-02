Вторник, 2 Мая 2023 10:47

АрмИнфо.Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 1 мая созвал заседание Совета безопасности.

Как сообщает пресс-служба президента НКР, на заседании были обсуждены вопросы, касающиеся установки азербайджанского пропускного пункта в Бердзорском/Лачинском коридоре, соединяющем Республику Арцах с Республикой Армения, незаконных действий Азербайджана,

препятствующих свободному передвижению граждан Республики Арцах, равно как и предотвращения их в дальнейшем.

Была представлена оперативная обстановка на территории коридора, подчеркнута необходимость неукоснительного соблюдения положений Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

Арутюнян дал ряд поручений руководителям соответствующих структур, в том числе по обеспечению в сотрудничестве с российскими миротворцами безопасности четырех сел Шушинского района, оказавшихся в двойной блокаде, и доставки товаров для нормального жизнеобеспечения.

Отметим, что заседание прошло после встречи с командующим российским миротворческим контингентом.