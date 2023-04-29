Суббота, 29 Апреля 2023 16:04

АрмИнфо. Католикос всех армян Гарегин II принял в своей резиденции членов общественной инициативы по защите прав арестованного генерал- майора Григория Хачатурова, сообщает пресс-канцелярия Первопрестольного Эчмиадзина.

Представители общественной инициативы обсудили с главой ААЦ вопросы, связанные с правомерностью ареста Хачатурова и связанные с ним опасения. Они заявили о необходимости скорейшего освобождения генерала из СИЗО.

На встрече Католикос Всех Армян высоко оценил деятельность группы и передал свое благословение членам инициативной группы.

О создании инициативной общественной защиты прав экс-командира 3-го армейского корпуса В, генерал-майора Григория Хачатурова, было заявлено 16 апреля. В состав новой общественной инициативы включены полковник запаса ВС, член правления Союза офицеров запаса Армении "Щит Отечества" Айк Наапетян, генерал-майор юстиции в отставке Татул Петросян, экс-директор СНБ, полковник запаса Микаэл Амбарцумян, духовный лидер Тавушской епархии ААЦ, епископ Баграт Галстанян, народный артист Армении Грант Тохатян, декан факультета востоковедения ЕГУ Рубен Мелконян, президент благотворительной ассоциации Germolio Тереза Мхитарян, заслуженный артист Армении Давид Амалян, мать погибшего в ходе 44-дневной войны военнослужащего Айказа Мкртчяна - Анна Мкртчян, отец погибшего военнослужащего Акопа Ростомяна - Ара Ростомян, серебряный призер олимпийских игр по греко-римской борьбе Арсен Джулфалакян, учредитель общественной инициативы "Камк" ("Воля") Ваагн Чахалян. Представители инициативы призвали интеллигенцию, военных, общественных и политических деятелей, соотечественников, проживающих за рубежом, присоединиться к их требованию к нынешним властям прекратить уголовное преследование в отношении Григория Хачатурова.

Напомним, что 20 февраля Служба национальной безопасности Армении представила прокурору ходатайство о возбуждении публичного уголовного преследования в отношении занимавшего в 2006-2010 гг должность командира части Г.Х (Григорй Хачатуров - ред.) за легализацию (отмывание денег) недвижимого имущества в особо крупных размерах, приобретенного преступным путем с использованием должностного положения.