Суббота, 29 Апреля 2023 16:02

АрмИнфо. Армения и Казахстан намерены придать новое качество и динамику развитию двусторонних экономических отношений. В Ереване состоялось 9-е заседание Межправительственной казахстанско-армянской комиссии по экономическому сотрудничеству под председательством заместителя Премьер-Министра - министра торговли и интеграции РК Серика Жумангарина и вице-премьера РА Мгера Григоряна.

Как сообщает пресс-служба правительства, в начале заседания вице-премьер РА, приветствуя участников заседания, подчеркнул роль межправительственной комиссии в развитии отношений между Арменией и Казахстаном. <Мы считаем, что комиссия должна также способствовать созданию более благоприятной и предсказуемой деловой среды, направленной на увеличение объемов торговли за счет более диверсифицированных способов построения экспортно-импортных цепочек>, - отметил Мгер Григорян.

Армянский вице-премьер также отметил заинтересованность армянской стороны в создании филиала Центра креативных технологий ТУМО в Астане и готовность оказать необходимую поддержку казахстанским партнерам в этом направлении.

Он выразил уверенность, что договоренности, достигнутые по итогам встречи, будут успешно реализованы в будущем и придадут новое качество и динамику армяно- казахстанским отношениям.

Согласно пресс-службе премьер-министра РК, в 2022 году товарооборот между Казахстаном и Арменией реализован на сумму $41,6 млн, что на 99,8% выше, чем за аналогичный период предыдущего года ($20,8 млн). Экспорт при этом увеличился с $10,3 млн до $26,9 млн, импорт - с $10,5 млн до $14,7.

В минувшем году произошло увеличение экспорта в Армению сельскохозяйственной и пищевой продукции, электрических аккумуляторов, проката плоского из нелегированной стали плакированного и других. Основу импорта в Казахстан из Армении составляют машины и оборудование, лаки и краски, лекарственные средства и другие товары. Товарооборот между РК и РА за январь-февраль 2023 года вырос на 81,8% и составил $4,6 млн. Экспорт из Казахстана в Армению увеличился в 2,7 раза и составил $2 млн; импорт в Казахстан из Армении вырос на 46,2% до $2,6 млн.

<В ходе двусторонней встречи сопредседателей МПК было подчеркнуто, что, исходя из позитивной динамики за прошлый год и 2 месяца текущего года, потенциал сотрудничества между РК и РА имеет благоприятные перспективы развития.

<Окна возможностей> открыты в таких отраслях как металлургическая промышленность, сельское хозяйство, фармацевтика, информационно-коммуникационная сфера, транспортная, энергетическая, туристическая и другие отрасли.

В целях расширения двустороннего сотрудничества армянская сторона пригласила заинтересованные казахстанские компании к участию в тендерах, проводимых на территории Армении, а также в проекте создания логистического центра (dry port) в г. Гюмри; отметила возможность участия организаций из Казахстана в строительных работах на территории их страны.

В свою очередь казахстанская сторона информировала партнеров о возможности экспорта из РК в РА продукции как сырьевого, так и готового ассортимента, включая товары металлургической, нефтехимической промышленности, сельскохозяйственного производства>,

- отмечается в сообщении.

По итогам заседания стороны договорились о содействии деятельности компаний и деловых кругов на территории обеих стран, созданию совместных предприятий, открытию представительств и филиалов хозяйствующих субъектов на территориях Казахстана и Армении, о поддержке малого и среднего предпринимательства, продвижении экспорта и привлечении инвестиций.

МПК (создание МПК датируется 1999 годом) решено на постоянной основе дважды в год обеспечивать обмен информацией относительно экспортоориентированной продукции, регулярно информировать о расширении транспортно-логистических возможностей обеих стран для реализации мультимодальных перевозок с целью увеличения объемов внешней торговли.

Также были обсуждены вопросы расширения сотрудничества в IT-сфере, в области культурного обмена, туризма, в частности, об увеличении количества прямых рейсов между Арменией и Казахстаном и возможности установления прямого авиасообщения между Астаной и Ереваном.

В целях развития сотрудничества в области финансовых технологий и электронной коммерции рассмотрены вопросы открытия филиала Международного финансового центра <Астана> в г. Ереване и развития сотрудничества между АО <Казпочта> и ЗАО <Айпост>.

Эти и другие договоренности были закреплены в подписанном совместном протоколе.

Также в рамках заседания стороны подписали меморандум о намерениях сотрудничества в социально-трудовой сфере между Министерством труда и социальной защиты населения РК и Министерством труда и социальных вопросов РА, а также Программу сотрудничества в области культуры между Министерством культуры и спорта РК и Министерством образования, науки, культуры и спорта РА на 2023-2025 годы.