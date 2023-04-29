Суббота, 29 Апреля 2023 12:56

АрмИнфо. Баку на 14 часов задержала машины российских миротворцев, доставлявших гуманитарные грузы в районе Шуши. Об этом говорится в сообщении Инфоштаба Арцаха.

<Примерно с 21:00 пятницы до 11:10 субботы азербайджанские силовики заблокировали движение автомобилей российских миротворческих сил, доставляющих гуманитарный груз из Армении в Арцах в районе Шуши. Некоторое время назад в результате переговоров между командованием миротворческих войск и азербайджанской стороной было разрешено движение транспортных средств, и они двинулись в сторону Степанакерта>, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в грузовиках находились в основном продукты питания и предметы быта, которые в установленном порядке были погружены в городе Горис Республики Армения для удовлетворения основных потребностей находящегося в блокаде народа Арцаха.

<Фактически блокада Арцаха продолжается в двух точках: блокпост, установленный у моста Хакари 23 апреля, и возле Шуши - на заблокированным с 12 декабря участком, где вчера уже открыто заменили агентов правительства Азербайджана в штатском на сотрудников силовых органов.

Это свидетельствует о том, что, несмотря на обязательства, взятые на себя Трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года и другими международными документами, несмотря на решение Международного суда ООН и многочисленные призывы международного сообщества, Азербайджан изо дня в день углубляет блокаду народа Арцаха, повышает угрозу безопасности и ухудшает гуманитарную ситуацию>, - говорится заявлении.