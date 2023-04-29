Суббота, 29 Апреля 2023 12:27

АрмИнфо. Вице-спикер парламента Армении, спецпредставитель по переговорам с Турцией Рубен Рубинян отправится в Вашингтон (Соединенные Штаты Америки).

«В составе делегации во главе с министром иностранных дел РА, с 29 апреля по 5 мая 2023 г. командировать заместителя председателя НС Рубена Рубиняна с рабочим визитом в Вашингтон (Соединенные Штаты Америки)», - говорится в решении спикера Национального Собрания Алена

О целях визита не сообщается. Отметим лишь, что согласно информации МИД РА, глава внешнеполитического ведомства Арарат Мирзоян 30 апреля отправится в Вашингтон, где запланирован очередной раунд обсуждений по соглашению о нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.