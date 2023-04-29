Суббота, 29 Апреля 2023 12:22

АрмИнфо. Участки, прилегающие к железнодорожной ветке, проходящей через 1-ю улицу Норагавит административного района Шенгавит города Еревана, и являющиеся землями общего пользования, не подлежащими приватизации, были отчуждены ряду граждан, причинив значительный ущерб законным интересам государства, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры Армени

В связи с этим, согласно источнику, 20 марта 2023 года прокурор подал заявление о преступлении в Антикоррупционный комитет.

29 марта 2023 года Антикоррупционный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 441, УК РА (использование должностных или служебных полномочий либо влияние, вытекающее из них, в ущерб государственным или служебным интересам) и ч. 1 ст. 445, УК РА (искажение содержания документа, находящегося в официальном обращении или подлежащего обороту должностным лицом).и…