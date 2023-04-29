Суббота, 29 Апреля 2023 12:18

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что гражданин Республики Армения должен и обязан быть гордым, потому что «противостоять эпохальным вызовам таким способом, развивая страну и экономику, не предавая сущности и ценностей демократии, является истинным источником гордости».

Как говорится в послании премьер-министра по случаю Дня гражданина, сегодня, отмечая данный праздник, граждане республики подчеркивают демократический характер Республики Армения, «где единственным источником и носителем власти является народ, коллектив граждан».

По его словам, после народной, ненасильственной, бархатной революции 2018 года в Республике Армения никакие выборы ни на каком уровне не фальсифицировались, и у гражданина была возможность принимать решения по поводу выбора Совета старейшин, главы общины, Национального Собрания и премьер-министра путем свободного волеизъявления. «Свободное волеизъявление избирателей стало единственной формулой формирования власти. Это была одна из главных и ключевых целей революции 2018 года, которая была достигнута», - заявил Пашинян.

«Это была одна из основных и ключевых целей Революции 2018 года, которая была полностью реализована. В Республике Армения нет политзаключенных, нет мысли, идеи, информации, которые не могут быть доведены до всеобщего сведения через телевидение или средства массовой информации, социальные сети, политическая, общественная и экономическая деятельность полностью свободны.

Наши оппоненты говорят: пусть не было бы у нас демократии, но и не было бы тех катастрофических провалов, которые случились, в частности, в ходе 44-дневной войны и после нее.

Но, по крайней мере, сегодня у меня должно хватить смелости сказать: эти беды произошли из-за отсутствия демократии, законности, свободных гражданских дебатов на протяжении многих лет, из-за тех табу, шаблонов и «истин», которые были созданы под благозвучными названиями, но не во имя государственности. Эти табу и стереотипы не удалось в свое время преодолеть, что стало, пожалуй, самым крупным провалом.

С помощью задействования этих табу и сегодня предпринимается попытка не допустить развития политической, гражданской и политологической мысли, однако ответственность перед будущим должна заставить нас сказать: Родина – это государство, любовь к Родине – это законопослушность, гражданство – это идентичность, гарант безопасности – мир, и на этих столпах должно строиться Будущее», - подчеркнул глава кабмина.

С 2019 года в Армении официально празднуется День гражданина. Этот день отмечается в последнюю субботу апреля.