|Враг обстрелял тракториста села Нахичеваник, проводящего работы в саду
|В Ереване состоялся Первый российско-армянский форум образования в сфере культуры
|На пленарном заседании НС Армении будут рассмотрены 16 вопросов
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Азербайджанские псевдоактивсты разблокируют участок дороги Степанакерт-Горис под Шуши на фоне установки КПП в Бердзорском коридоре
|Марианна Мхитарян: <Арммоно> - единственный фестиваль, который выводит наших актеров на международные площадки
|В Ереване при содействии посольства Туркменистана состоялся Шахматный турнир среди дипломатов
|Делегация Армении примет участие в 11-ом правовом форуме, который пройдет в мае в Санкт-Петербурге
|Глава МИД Франции отдала дань уважения памяти погибших армянских военнослужащих
|Колонна сообщила о готовящейся на высоком уровне встрече между Арменией и Азербайджаном в Кишиневе
|Уголовное дело в отношении Сейрана Оганяна и еще 12 лиц передано в Антикоррупционный суд с обвинительным заключением
|Секретарь СБ РА: Франция продолжает искать пути по оказанию помощи Армении
|Арарат Мирзоян: Армения не собирается вовлекаться в какие-либо переговоры по Бердзорскому коридору
|Глава МИД Армении призвал международное сообщество предпринять действенные шаги по разблокировке Бердзорского коридора
|Начальник ГШ Армении рассказал главе МИД Франции о территориальных потерях в направлении Джермука
|Сурен Папикян и Александр Ленцов обсудили оперативную ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
|Глава МИД Франции: при французском посольстве в Ереване будет создана военная миссия
|Начальник Генштаба Армении рассказал о ситуации на границах республики
|Бюро АРФД: У сопротивления нет альтернативы
|МИД Арцаха представил бразильским СМИ ситуацию в стране
|Стали известны имена артистов разогрева в шоу Димаша Кудайбергена “Stranger”
|IDBank принимает участие в Career City Fest 2023 «Строим будущее»
|Делегация Tуркменистана приняла участие в министерской встрече «Центральная Азия - Китай»
|В Ереване отметят Международный день танца
|Депутат НС РА: бездействие политиков подрывает существование международной судебной системы
|Депутат НС РА: Азербайджан, страна-член СЕ, не выполнил около 80% постановлений ЕСПЧ
|Посол Нидерландов в Армении обратил внимание на факт оккупации Азербайджаном армянских территорий
|Пашинян провел заседание инициативной группы правящей партии
|Депутат: Провокации Азербайджана в отношении Армении свидетельствуют об отсутствии предпосылок для мирного сосуществования между двумя странами
|Глава МИД Франции посетила Джермук и ознакомилась с деятельностью европейской гражданской миссии
|Синоптики: 30-го апреля температура воздуха в Армении понизится на 3-5 градусов
|Четверо армянских спортсменов вышли в финал Кубка мира по спортивной гимнастике
|В парламент Уругвая внесен законопроект о криминализации отрицания Геноцида армян
|Глава МИД Франции: мы рядом с Арменией в поисках справедливого и прочного мира
|Замглавы МИД РФ с послами Армении и Азербайджана обсудил ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
|В Баку отреагировали на заявление Пашиняна
|Пашинян не был в курсе некоторых подробностей: родители погибших в селе Азат 15 военнослужащих встретились с премьером
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 28 апреля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:
|Араик Арутюнян рассказал новоназначенному командующему РМК об ожиданиях властей Арцаха от миротворцев
|Российский депутат сравнил происходящее сегодня вокруг Арцаха с действиями младотурков в отношении армян в начале XX века
|Transparency International на площадке ОБСЕ поднял вопрос о грубых нарушениях прав человека в Арцахе со стороны Азербайджана
|Омбудсмен о задержании гражданина, обозвавшего премьер-министра: Мы попробуем держать ситуацию в центре внимания, чтобы выяснить причины его задержания
|Тигран Петросян назначен председателем Антикризисного совета при президенте Арцаха
|Совет армян Франции готов поддержать правительство РА и участвовать в развитии Армении
|Союз офицеров запаса СНБ призвал власти Армении признать свою долю ответственности за происходящее сегодня вокруг Арцаха
|В Гюмри с 4 по 7 мая пройдет уже традиционный джазовый фестиваль HAY-AT JAZZ
|Глава МИД Франции на встрече с коллегой из Азербайджана подчеркнула необходимость разблокировки Бердзорского коридора
|Еще 12 больных из Арцаха перевезены в медцентры Армении
|Захарова: Реальные устремления Вашингтона и Парижа на Южном Кавказе носят конъюнктурный, политизированный характер и нацелены на подрыв позиций России
|Сборная Армении примет участие в чемпионате мира по боксу в составе 11 спортсменов
|МОНКС РА: Проведение "Гран-при Формулы-1 2023" в Баку направлено на сокрытие политики уничтожения армян Нагорного Карабаха
|Москва: Считаем важным, чтобы официальный Ереван вносил свой вклад в поиск взаимоприемлемых развязок по ситуации в Бердзорском коридоре
|Прославляющий организаторов Геноцида армян МИД Турции читает мораль Армении за установление в Ереване памятника героям операции "Немезис"
|В школах Армении приступят к углубленному изучению французского языка
|Пашинян отмечает срочность размещения международной миссии по сбору фактов в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе
|В мирном договоре с Азербайджаном должны быть четко зафиксированы параметры делимитации границ - Премьер РА
|Никто, кроме российских миротворцев, не должен контролировать Лачинский коридор - Пашинян
|Париж: Франция осознает всю важность сохранения мира на Кавказе
|Секретарь Совбеза Армении переложил всю ответственность за ситуацию вокруг Арцаха на Россию
|РПА: Делать тезис о том, что во всем виновата Россия для оправдания собственных неудач, только усугубляет ситуацию
|Читать больше
АрмИнфо. 28 апреля в 12:15 в отделение Полиции Аскеранского района Арцаха поступило сообщение от главы общины Нахичеваник Севака Петросяна о том, что при проведении сельскохозяйственных работ на административной территории указанного села противником из различных видов стрелкового оружия был обстрелян житель села. Об этом сообщает Информационный штаб Арцаха.
Согласно источнику, отбывший на место происшествия инспектор отделения Полиции установил, что в тот же день, около 11:05, житель Аскерана Артур Рамазян во время проведения на тракторе <Беларус 82> сельскохозяйственных работ в саду был обстрелян из стрелкового оружия с прилегающих азербайджанских военных позиций.
Рамазян прекратил сельскохозяйственные работы.
Сообщение было передано российским миротворческим силам.
|Враг обстрелял тракториста села Нахичеваник, проводящего работы в саду
|В Ереване состоялся Первый российско-армянский форум образования в сфере культуры
|На пленарном заседании НС Армении будут рассмотрены 16 вопросов
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Азербайджанские псевдоактивсты разблокируют участок дороги Степанакерт-Горис под Шуши на фоне установки КПП в Бердзорском коридоре
|Марианна Мхитарян: <Арммоно> - единственный фестиваль, который выводит наших актеров на международные площадки
|В Ереване при содействии посольства Туркменистана состоялся Шахматный турнир среди дипломатов
|Делегация Армении примет участие в 11-ом правовом форуме, который пройдет в мае в Санкт-Петербурге
|Глава МИД Франции отдала дань уважения памяти погибших армянских военнослужащих
|Колонна сообщила о готовящейся на высоком уровне встрече между Арменией и Азербайджаном в Кишиневе
|Уголовное дело в отношении Сейрана Оганяна и еще 12 лиц передано в Антикоррупционный суд с обвинительным заключением
|Секретарь СБ РА: Франция продолжает искать пути по оказанию помощи Армении
|Арарат Мирзоян: Армения не собирается вовлекаться в какие-либо переговоры по Бердзорскому коридору
|Глава МИД Армении призвал международное сообщество предпринять действенные шаги по разблокировке Бердзорского коридора
|Начальник ГШ Армении рассказал главе МИД Франции о территориальных потерях в направлении Джермука
|Сурен Папикян и Александр Ленцов обсудили оперативную ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
|Глава МИД Франции: при французском посольстве в Ереване будет создана военная миссия
|Начальник Генштаба Армении рассказал о ситуации на границах республики
|Бюро АРФД: У сопротивления нет альтернативы
|МИД Арцаха представил бразильским СМИ ситуацию в стране
|Стали известны имена артистов разогрева в шоу Димаша Кудайбергена “Stranger”
|IDBank принимает участие в Career City Fest 2023 «Строим будущее»
|Делегация Tуркменистана приняла участие в министерской встрече «Центральная Азия - Китай»
|В Ереване отметят Международный день танца
|Депутат НС РА: бездействие политиков подрывает существование международной судебной системы
|Депутат НС РА: Азербайджан, страна-член СЕ, не выполнил около 80% постановлений ЕСПЧ
|Посол Нидерландов в Армении обратил внимание на факт оккупации Азербайджаном армянских территорий
|Пашинян провел заседание инициативной группы правящей партии
|Депутат: Провокации Азербайджана в отношении Армении свидетельствуют об отсутствии предпосылок для мирного сосуществования между двумя странами
|Глава МИД Франции посетила Джермук и ознакомилась с деятельностью европейской гражданской миссии
|Синоптики: 30-го апреля температура воздуха в Армении понизится на 3-5 градусов
|Четверо армянских спортсменов вышли в финал Кубка мира по спортивной гимнастике
|В парламент Уругвая внесен законопроект о криминализации отрицания Геноцида армян
|Глава МИД Франции: мы рядом с Арменией в поисках справедливого и прочного мира
|Замглавы МИД РФ с послами Армении и Азербайджана обсудил ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
|В Баку отреагировали на заявление Пашиняна
|Пашинян не был в курсе некоторых подробностей: родители погибших в селе Азат 15 военнослужащих встретились с премьером
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 28 апреля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:
|Араик Арутюнян рассказал новоназначенному командующему РМК об ожиданиях властей Арцаха от миротворцев
|Российский депутат сравнил происходящее сегодня вокруг Арцаха с действиями младотурков в отношении армян в начале XX века
|Transparency International на площадке ОБСЕ поднял вопрос о грубых нарушениях прав человека в Арцахе со стороны Азербайджана
|Омбудсмен о задержании гражданина, обозвавшего премьер-министра: Мы попробуем держать ситуацию в центре внимания, чтобы выяснить причины его задержания
|Тигран Петросян назначен председателем Антикризисного совета при президенте Арцаха
|Совет армян Франции готов поддержать правительство РА и участвовать в развитии Армении
|Союз офицеров запаса СНБ призвал власти Армении признать свою долю ответственности за происходящее сегодня вокруг Арцаха
|В Гюмри с 4 по 7 мая пройдет уже традиционный джазовый фестиваль HAY-AT JAZZ
|Глава МИД Франции на встрече с коллегой из Азербайджана подчеркнула необходимость разблокировки Бердзорского коридора
|Еще 12 больных из Арцаха перевезены в медцентры Армении
|Захарова: Реальные устремления Вашингтона и Парижа на Южном Кавказе носят конъюнктурный, политизированный характер и нацелены на подрыв позиций России
|Сборная Армении примет участие в чемпионате мира по боксу в составе 11 спортсменов
|МОНКС РА: Проведение "Гран-при Формулы-1 2023" в Баку направлено на сокрытие политики уничтожения армян Нагорного Карабаха
|Москва: Считаем важным, чтобы официальный Ереван вносил свой вклад в поиск взаимоприемлемых развязок по ситуации в Бердзорском коридоре
|Прославляющий организаторов Геноцида армян МИД Турции читает мораль Армении за установление в Ереване памятника героям операции "Немезис"
|В школах Армении приступят к углубленному изучению французского языка
|Пашинян отмечает срочность размещения международной миссии по сбору фактов в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе
|В мирном договоре с Азербайджаном должны быть четко зафиксированы параметры делимитации границ - Премьер РА
|Никто, кроме российских миротворцев, не должен контролировать Лачинский коридор - Пашинян
|Париж: Франция осознает всю важность сохранения мира на Кавказе
|Секретарь Совбеза Армении переложил всю ответственность за ситуацию вокруг Арцаха на Россию
|РПА: Делать тезис о том, что во всем виновата Россия для оправдания собственных неудач, только усугубляет ситуацию
|Читать больше
|Арутюн Мангоян: Системе здравоохранения Армении нужны правила, и по ним надо работать и развиваться!
|Российский эксперт: Уход миротворцев из Арцаха автоматически приведет к выводу базы РФ из Гюмри и реальной переориентации Еревана на Запад
|Эксперт: Для Армении важно создание предпосылок для диверсификации внешнеполитического курса
|Складной зонтик ОДКБ или кому на Кавказе жить хорошо
|Тини Кокс Азербайджану и Армении: у вас нет права начинать новую войну!
|Читать больше
|Эпоха мира в действии: В 108-ую годовщину Геноцида армян МИД Турции восхвалило причастных к резне
|Адам Шифф подготовил законопроект о признании независимости Нагорного Карабаха
|Армения переживает кризис безопасности, но этот кризис сложился не сегодня - Пашинян
|Пашинян ответил Осканяну
|Вардан Осканян: "Мадридскими принципами" Баку признал, что Нагорный Карабах - не часть Азербайджана
|Эксперт: в стране с серьезной проблемой общественного иммунитета оппозиция должна быть вдвое, втрое более мобильной и ответственной
|Без определения нынешнего статуса Нагорного Карабаха говорить о будущем статусе не приходится - Пашинян
|Экс-госминистр Арцаха рассказал, что в его понимании означает фраза "ни шагу назад"
|МИД Армении призвал международное сообщество обуздать агрессию Азербайджана
|Госминистр: Азербайджанцы заявляют, что арцахцы могут вернуться домой лишь после того, как примут гражданство АР и согласятся на интеграцию
|Арутюн Мангоян: Системе здравоохранения Армении нужны правила, и по ним надо работать и развиваться!
|Соединенные Штаты еще раз подтверждают поддержку устойчивому миру между Азербайджаном и Арменией
|Мнение: Гнусной целью врага является не только Арцах, Сюник или Гегаркуник, но и практически вся Армения
|Глава МИД: Мы не ведем переговоры на предмет установки азербайджанского КПП в Лачинском коридоре
|Бакинский лизоблюд Коротченков бабачит и тычет как ментор – Константин Затулин