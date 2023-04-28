Пятница, 28 Апреля 2023 18:58

АрмИнфо. 28 апреля в 12:15 в отделение Полиции Аскеранского района Арцаха поступило сообщение от главы общины Нахичеваник Севака Петросяна о том, что при проведении сельскохозяйственных работ на административной территории указанного села противником из различных видов стрелкового оружия был обстрелян житель села. Об этом сообщает Информационный штаб Арцаха.

Согласно источнику, отбывший на место происшествия инспектор отделения Полиции установил, что в тот же день, около 11:05, житель Аскерана Артур Рамазян во время проведения на тракторе <Беларус 82> сельскохозяйственных работ в саду был обстрелян из стрелкового оружия с прилегающих азербайджанских военных позиций.

Рамазян прекратил сельскохозяйственные работы.

Сообщение было передано российским миротворческим силам.