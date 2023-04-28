Пятница, 28 Апреля 2023 17:57

АрмИнфо. В Ереване состоялся Первый российско-армянский форум образования в сфере культуры. Форум было организован Министерством культуры Российской Федерации совместно Министерством образования, науки, культуры и спорта Республики Армения.

Организаторы мероприятия отмечают, что развитие сотрудничества в области образования является одним из ключевых направлений всего комплекса российскоармянского диалога. В рамках мероприятия были обсуждены вопросы расширения российско-армянского взаимодействия в сфере культуры, совершенствования образовательной среды через повышение доступности качественного обучения в творческих учреждениях, подготовки кадров, внедрения технологий и инноваций в деятельность ВУЗов культуры.

Перед началом пленарной сессии, прошедшей в Дом-музее Арама Хачатуряна состоялось открытие выставочного проекта "Пою тебя, Армения моя!". Экспозиция была подготовлена Российским Государственным центральным Музеем кино. В рамках проекта жителям и гостям столицы будут представлены плакаты и афиши к кинофильмам, созданным киностудией "Арменфильм". Армен Джигарханян, Фрунзик Мкртчян и другие звезды советских экранов создавали славу и величие легендарной киностудии. Отдельное место занимает фигура Сергея Параджанова. Он был человеком мировой культуры, поэтому на выставке демонстрируются плакаты к нескольким его фильмам, снятым на разных киностудиях советского пространства.

В пленарной сессии участвовали заместители министров культуры России и Армении Владимир Осинцев и Араик Хзмалян, директора департаментов культуры Вологодской и Костромской областей Владимир Осиповский и Марина Назина, а также руководители ведущих образовательных учреждений культуры: Григорий Заславский - ректор Российского института театрального искусства - ГИТИС, Александр Рыжинский - ректор Российской академии музыки имени Гнесиных, Роза Ахмадиева - ректор Казанского государственного института культуры и др.

Сегодня также в Ереванском государственном институте театра и кино пройдут мастерклассы Московского государственного института культуры по направлениям, "актерское мастерство", "режиссура игрового кино" и "продюсирование кино". Специальным подарком для студентов института станет мастер-класс по драматургии ректора ГИТИСа Григория Заславского.

Кроме того, на площадке Российского центра науки и культуры в Ереване Казанский государственный институт культуры во главе с ректором проведут специальную презентационную сессию ВУЗа с уникальными мастер-классами: "Стилизация народного танца на примере русского и татарского танцев", "Кожаная мозаика", "Сценическое воплощение фольклорно-этнографических материалов".

Сегодня же вечером в кинотеатре "Москва" состоится церемония открытия Дней российского кино в Армении и показ самого ожидаемого фильма-рекордсмена российского кинопроката семейной комедии "Чебурашка". "Марафон" российского кино уже во второй раз приезжает к армянским зрителям, но в этом году - с расширенной программой фильмов и новой географией показов. Дни российского кино пройдут в Ереване (28-30 апреля) и Гюмри (5-7 мая). Мероприятия организованы РОСКИНО при поддержке Минкультуры России.