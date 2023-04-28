Пятница, 28 Апреля 2023 17:18

АрмИнфо. Сегодня, 28 апреля, стартует 21-й международный фестиваль моноспектаклей <Арммоно>, который откроется спектаклем Ереванского русского драматического театра <Варечка> (постановщик Елена Варданян, актриса Лиля Мукучян).

В ходе пресс-конференции 28 апреля директор фестиваля Марианна Мхитарян отметила, что в этом году программа фестиваля насыщена. В частности, будет представлено 20 моноспектаклей, из коих 7 - из международной программы.

По ее словам, в локальной программе представлены следующие моноспектакли: <Ожидание> (Варсеник Аванян) <Жить> Мариам Мано, <Клубок> (Гаяне Егиазарян), <Вы видите меня> (Сюзи Дадян), <Монолог в сумасшедшем доме> (Асмик Геворгян), <Сны Гамлета> (Армен Кушкян). Последний посвящен памяти народного артиста РА Ваге Шахвердяна. <Это была последняя постановка режиссера>, - отметила директор <Арммоно>.

В международную программу вошли моноспектакли из Беларуси - <Гражданин Луны> (Алексей Кулаков), Казахстана - <Моно> (Назгуль Карабалина), <Одного кто знает?> (Юлия Кудряшова), РФ - <Палач> (Антон Мозголев), Грузии - <Агнесс, жена Уилла> (Ирина Мегвинетухуцеси) и др.

Помимо этого, в рамках фестиваля пройдут театральные чтения под руководством Татев Казарян, в ходе которых будут представлены работы армянских драматургов.

Ожидается также визит в Армению руководителей престижных международных фестивалей, экспертов, которые проведут мастер-классы, в числе которых директор польского театрального фестиваля дебютных моноспектаклей <Полуночная стрела> Марек Коловски. <В это сложное для нашей страны время сейчас необходимо, чтобы наши драматурги, постановщики, актеры стали более известными, чтобы наше искусство было узнаваемым за пределами Армении>, - сказала Марианна Мхитарян. При этом она подчеркнула также важность повышения значимости театрального искусства, его понимания и оценки со стороны армянского зрителя. Госпожа Мхитарян констатировала, что <Арммоно> - единственный фестиваль, который выводит армянских актеров, пусть в небольшом формате, но на международные площадки.

Детально с программой фестиваля можно познакомиться на новом сайте <Арммоно> (https://armmono.com/en/ ), презентация которого состоится сегодня, в 20:30 в Концертном зале им. А. Бабаджаняна.