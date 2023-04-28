Пятница, 28 Апреля 2023 17:12

АрмИнфо. 28 апреля 2023 года в Ереване состоялся Шахматный турнир среди сотрудников МИД и представителей дипломатического корпуса страны. Мероприятие было инициировано посольством Туркменистана в РА совместно с Министерством образования, науки, культуры и спорта Республики Армения, Дипломатическим клубом РА и Шахматной академией Армении.

Мероприятие, прошедшее в Шахматной академии Армении было приурочено Всемирному дню спорта, ежегодно отмечаемое в Туркменистане 7 апреля.

В ходе своего приветственного слова посол Туркменистана в Армении Мухаметгельди Аязов сообщил, что турнир по шахматам проводится в Армении впервые.

"В Туркменистане 7 апреля отмечается Всемирный день здоровья, который входит в календарь широко отмечаемых праздников. Массовые велопробеги и другие спортивные мероприятия и акции, пропагандирующие здоровый образ жизни, традиционно проводятся в течение всего апреля", - сказал он, в этом ключе коснувшись туркмено- армянского сотрудничества в области спорта.

По его словам, перед Олимпийскими играми в Токио туркменские тяжелоатлеты провели учебно-тренировочные сборы в Спорткомплексе Цахкадзора, а за год до этого туркменские пловцы также провели совместные сборы в Цахкадзоре и Олимпаване.

"Хочу отметить, что шахматные федерации Туркменистана и Армении встречались онлайн, участвовали в различных международных и внутренних шахматных турнирах. С момента принятия Генеральной Ассамблеей ООН по предложению Туркменистана Резолюции о Всемирном дне велосипеда посольство ежегодно организует массовые велопробеги по улицам Еревана", - сказал Аязов.

В этом контексте дипломат сообщил, что на этот раз было принято решение организовать шахматный турнир.

"Шахматы - это игра, но это также искусство и наука. Они учит человека культуре мысли и аккуратности, творчеству и честности. Они внушают глубокое уважение по отношению к оппоненту", - отметил дипломат.

В свою очередь глава Шахматной академии Армении Смбат Лпуян отметил, что для Академии большая честь принимать столь высоких гостей. "Я считаю игру в шахматы самой доброй и полезной игрой для всего мира, хотя в ней и присутствует борьба", - сказал он.

В открытии турнира участвовали сотрудники МИД РА, послы Туркменистана, Беларуси, Сирии и Швейцарии, а также представители посольств России, Туркменистана, США, Мальты, Украины, а также сотрудники офиса Совета Европы, Комитета мира, Дипломатического клуба.

В дружественной атмосфере дипломаты состязались своими силами, а в конце были определены лучшие в турнире. Победу одержал глава Московского культурно-делового центра "Дом Москвы" в Ереване Ваграм Карапетян. Второе место занял представитель посольства США Адам Ли, а на третьем месте оказался сотрудник офиса Совета Европы Армен Григорян.

Поздравив всех участников и победителей, Шахматный турнир подытожил Начальник отдела молодёжного спорта Управления спортивной политики Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Артур Седракян, отметив, что Министерство со своей стороны приветствует проведение подобных дружественных состязаний.