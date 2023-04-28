Пятница, 28 Апреля 2023 16:52

АрмИнфо. Министр юстиции РА Григор Минасян 28 апреля принял Посла Российской Федерации в Республике Армения Сергея Копыркина и руководителя консульской службы, советника Рашида Атаева.

Согласно сообщению пресс-службы Минюста, в ходе встречи стороны обсудили существующее сотрудничество между системами юстиции двух государств и его перспективы, взаимодействие между пенитенциарными службами государств-участников СНГ, совместные шаги, направленные на подготовку кадров. При этом также обсуждались вопросы, связанные с взаимной правовой помощью и выдачей осужденных.

Григор Минасян высоко оценил эффективную армяно-российскую работу в сфере международно- правового сотрудничества и взаимной правовой помощи.

Были затронуты также вопросы, связанные с делегацией Армении на 11-ом правовом форуме, который пройдет в мае в Санкт-Петербурге.

Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, наметив новые пути взаимодействия.