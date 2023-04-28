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АрмИнфо. Министр юстиции РА Григор Минасян 28 апреля принял Посла Российской Федерации в Республике Армения Сергея Копыркина и руководителя консульской службы, советника Рашида Атаева.
Согласно сообщению пресс-службы Минюста, в ходе встречи стороны обсудили существующее сотрудничество между системами юстиции двух государств и его перспективы, взаимодействие между пенитенциарными службами государств-участников СНГ, совместные шаги, направленные на подготовку кадров. При этом также обсуждались вопросы, связанные с взаимной правовой помощью и выдачей осужденных.
Григор Минасян высоко оценил эффективную армяно-российскую работу в сфере международно- правового сотрудничества и взаимной правовой помощи.
Были затронуты также вопросы, связанные с делегацией Армении на 11-ом правовом форуме, который пройдет в мае в Санкт-Петербурге.
Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, наметив новые пути взаимодействия.
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Азербайджанские псевдоактивсты разблокируют участок дороги Степанакерт-Горис под Шуши на фоне установки КПП в Бердзорском коридоре
|Марианна Мхитарян: <Арммоно> - единственный фестиваль, который выводит наших актеров на международные площадки
|В Ереване при содействии посольства Туркменистана состоялся Шахматный турнир среди дипломатов
|Делегация Армении примет участие в 11-ом правовом форуме, который пройдет в мае в Санкт-Петербурге
|Глава МИД Франции отдала дань уважения памяти погибших армянских военнослужащих
|Колонна сообщила о готовящейся на высоком уровне встрече между Арменией и Азербайджаном в Кишиневе
|Уголовное дело в отношении Сейрана Оганяна и еще 12 лиц передано в Антикоррупционный суд с обвинительным заключением
|Секретарь СБ РА: Франция продолжает искать пути по оказанию помощи Армении
|Арарат Мирзоян: Армения не собирается вовлекаться в какие-либо переговоры по Бердзорскому коридору
|Глава МИД Армении призвал международное сообщество предпринять действенные шаги по разблокировке Бердзорского коридора
|Начальник ГШ Армении рассказал главе МИД Франции о территориальных потерях в направлении Джермука
|Сурен Папикян и Александр Ленцов обсудили оперативную ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
|Глава МИД Франции: при французском посольстве в Ереване будет создана военная миссия
|Начальник Генштаба Армении рассказал о ситуации на границах республики
|Бюро АРФД: У сопротивления нет альтернативы
|МИД Арцаха представил бразильским СМИ ситуацию в стране
|Стали известны имена артистов разогрева в шоу Димаша Кудайбергена “Stranger”
|IDBank принимает участие в Career City Fest 2023 «Строим будущее»
|Делегация Tуркменистана приняла участие в министерской встрече «Центральная Азия - Китай»
|В Ереване отметят Международный день танца
|Депутат НС РА: бездействие политиков подрывает существование международной судебной системы
|Депутат НС РА: Азербайджан, страна-член СЕ, не выполнил около 80% постановлений ЕСПЧ
|Посол Нидерландов в Армении обратил внимание на факт оккупации Азербайджаном армянских территорий
|Пашинян провел заседание инициативной группы правящей партии
|Депутат: Провокации Азербайджана в отношении Армении свидетельствуют об отсутствии предпосылок для мирного сосуществования между двумя странами
|Глава МИД Франции посетила Джермук и ознакомилась с деятельностью европейской гражданской миссии
|Синоптики: 30-го апреля температура воздуха в Армении понизится на 3-5 градусов
|Четверо армянских спортсменов вышли в финал Кубка мира по спортивной гимнастике
|В парламент Уругвая внесен законопроект о криминализации отрицания Геноцида армян
|Глава МИД Франции: мы рядом с Арменией в поисках справедливого и прочного мира
|Замглавы МИД РФ с послами Армении и Азербайджана обсудил ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
|В Баку отреагировали на заявление Пашиняна
|Пашинян не был в курсе некоторых подробностей: родители погибших в селе Азат 15 военнослужащих встретились с премьером
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 28 апреля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:
|Араик Арутюнян рассказал новоназначенному командующему РМК об ожиданиях властей Арцаха от миротворцев
|Российский депутат сравнил происходящее сегодня вокруг Арцаха с действиями младотурков в отношении армян в начале XX века
|Transparency International на площадке ОБСЕ поднял вопрос о грубых нарушениях прав человека в Арцахе со стороны Азербайджана
|Омбудсмен о задержании гражданина, обозвавшего премьер-министра: Мы попробуем держать ситуацию в центре внимания, чтобы выяснить причины его задержания
|Тигран Петросян назначен председателем Антикризисного совета при президенте Арцаха
|Совет армян Франции готов поддержать правительство РА и участвовать в развитии Армении
|Союз офицеров запаса СНБ призвал власти Армении признать свою долю ответственности за происходящее сегодня вокруг Арцаха
|В Гюмри с 4 по 7 мая пройдет уже традиционный джазовый фестиваль HAY-AT JAZZ
|Глава МИД Франции на встрече с коллегой из Азербайджана подчеркнула необходимость разблокировки Бердзорского коридора
|Еще 12 больных из Арцаха перевезены в медцентры Армении
|Захарова: Реальные устремления Вашингтона и Парижа на Южном Кавказе носят конъюнктурный, политизированный характер и нацелены на подрыв позиций России
|Сборная Армении примет участие в чемпионате мира по боксу в составе 11 спортсменов
|МОНКС РА: Проведение "Гран-при Формулы-1 2023" в Баку направлено на сокрытие политики уничтожения армян Нагорного Карабаха
|Москва: Считаем важным, чтобы официальный Ереван вносил свой вклад в поиск взаимоприемлемых развязок по ситуации в Бердзорском коридоре
|Прославляющий организаторов Геноцида армян МИД Турции читает мораль Армении за установление в Ереване памятника героям операции "Немезис"
|В школах Армении приступят к углубленному изучению французского языка
|Пашинян отмечает срочность размещения международной миссии по сбору фактов в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе
|В мирном договоре с Азербайджаном должны быть четко зафиксированы параметры делимитации границ - Премьер РА
|Никто, кроме российских миротворцев, не должен контролировать Лачинский коридор - Пашинян
|Париж: Франция осознает всю важность сохранения мира на Кавказе
|Секретарь Совбеза Армении переложил всю ответственность за ситуацию вокруг Арцаха на Россию
|РПА: Делать тезис о том, что во всем виновата Россия для оправдания собственных неудач, только усугубляет ситуацию
|Читать больше
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