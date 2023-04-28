Пятница, 28 Апреля 2023 16:15

АрмИнфо. Односторонние действия Азербайджана в Бердзорском/Лачинском коридоре не могут быть приемлемы. Об этом 28 апреля на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзоян заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

По ее словам, цель этого визита - подтвердить поддержку Франции в этот непростой для Армении период, когда она сталкивается с серьезными вызовами. При этом французский депутат считает, что во всем происходящем, ключевым является мирные переговоры с Азербайджана, а также продолжение повестки демократических реформ.

Колонна подчеркнула, что для Франции большая честь быть в числе государств, оказывающих поддержку Армении в процессе противостояния существующим вызовам.

"Мы долго говорили о процессах в регионе. И хотела бы еще раз сказать, что Франция выражает свою полную поддержку переговорам между Арменией и Азербайджаном. Франция делает это не одна, а вместе с Евросоюзом и США, при взаимодействии с ООН и ОБСЕ, которые могут сыграть позитивную роль в этом процессе", - сказала Колонна.

При этом она подчеркнула, что мирные переговоры - это единственный путь, который позволит установить долгосрочный мир и создать перспективы для будущего обеих стран.

"Исходя из этого, мы призываем всех встать на этот путь. Справедливый и прочный мир означает - мир, зиждущийся на уважении международного права", - сказала она, напомнив о Пражских договоренностях лидеров Армении и Азербайджана.

Коланна считает, что необходимо укрепить достижения, достигнутые в Праге, где стороны признали суверенные территории друг друга.

Вместе с тем она констатировала, что уважение принципа территориальной целостности предполагает, в том числе и отказ от применения силы. "Я об этом говорила в Баку, повторяю и здесь. Что касается вторжение Азербайджана на суверенные территории Армении, то хотела бы отметить, что мы не можем допустить неуважения территориальной целостности страны. Если бы вы допустили продвижение на азербайджанские территории, мы бы также заявили о недопустимости подобных действий. Международное право должно уважаться, и это единственный путь продвижения вперед для сторон. Поэтому мы не можем принять эти односторонние шаги Азербайджана. И я об этом публично вчера заявила в Баку", - сказала французский дипломат.

В тоже время она высоко оценила гражданскую миссию ЕС в Армении, которая позволяет странам Союза получать достоверную информацию с мест. Эффективно оценив их деятельность в Армении, Колонна выразила убеждение, что они способствуют установлению атмосферы доверия на местах.

"Вчера в Баку мы также подчеркнули, что установка КПП в Бердзорском/Лачинcком коридоре противоречит договоренностям между двумя странами о прекращении огня. Если у Азербайджана есть обеспокоенности или вопросы по части прозрачности, то есть ряд иных методов для их решения, и это не односторонние действия. Справедливый и стабильный мир также означает мир, который уважает и защищает права человека", - сказала французский дипломат, указа на важность гуманитарных инициатив.

Вместе с тем она призвала восстановить движение по Бердзорскому коридору в соответствии с решением Международного суда от 22 сентября. Она подчеркнула, что блокада, длящаяся уже несколько месяцев, противоречит, в том числе и в рамках обязательств по международному гуманитарному праву и создает риски гуманитарного кризиса для населения Нагорного Карабаха. "Население Нагорного Карабаха должно иметь возможность жить в мире и безопасности, при уважении ее традиции и культуре", - добавила дипломат.

В заключение она выразила надежду, что вторая встреча в Кишиневе позволит получить такие же ощутимые результаты, как и в Праге 6 октября прошлого года.