Пятница, 28 Апреля 2023 16:06

АрмИнфо. Уголовное дело в отношении бывшего министра обороны РА Сейрана Оганяна и еще 12 лиц (с пометкой <Конфиденциально>) было передано в Антикоррупционный суд с обвинительным заключением, сообщает пресс- служба генеральной прокуратуры.

В надзорном органе напомнили, что в рамках производства, расследуемого Следственным департаментом СНБ РА, Сейран Оганян обиняется в растрате имущества в особо крупных размерах и злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшие по неосторожности тяжкие последствия. Экс-глава Государственного комитета кадастра Манук Варданян обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, которое повлекло по неосторожности тяжкие последствия, бывший командир N-ской воинской части Министерства обороны Армении Григорий Хачатуров - в отмывании денег в особо крупных размерах и с использованием должностного положения, директор компании <Мостон Инжиниринг> Давид Галстян - в мошенничестве в особо крупных размерах и подделке документов. Обвинения, в рамках данного уголовного производства, предъявлены также другим 9 лицам.