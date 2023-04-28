Пятница, 28 Апреля 2023 16:04

АрмИнфо. Франция во многих вопросах может быть полезной Армении по разрешению региональных проблем. Об этом 28 апреля журналистам заявил секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян, комментируя визит в РА главы МИД Франции Катрин Колонна.

Секретарь СБ отметил, что Европейский Союз разместил на границах Армении гражданскую наблюдательную миссию, в составе которой находятся и представители Франции. <Франция продолжает искать пути по оказанию помощи Армении и в урегулировании нагорно-карабахского конфликта>, - сказал Армен Григорян.

Он добавил, что с главой МИД Франции был разговор, в ходе которого ей было предложено посетить Джермук, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией, даты иметь всеобъемлющее представление о происходящем в регионе. <По моим впечатлениям, глава МИД Франции знакома с ситуацией>, - сказал секретарь СБ, добавив, что Париж прилагает усилия и по разблокированию Лачинского коридора. Армения, продолжил Армен Григорян, интенсивно работает со своими международными партнерами в целях направления в Нагорный Карабах и в Лачинский международной миссии по сбору фактов, и в этом контексте были обсуждения с главой МИД Франции. Ереван ожидает содействия со стороны Парижа по данному вопросу.

Армен Григорян подчеркнул, что количество представленных на границах наблюдателей ЕС недостаточно для проведения мониторинга на армяно-азербайджанской границе. По этой причине Ереван призывает международных партнеров усилить возможности, как наблюдателей ЕС, так и других структур. Секретарь СБ сообщил также, что в ближайшее время ожидается проведение переговоров между Арменией и Азербайджаном. <Идут обсуждения, предусмотрено провести переговоры по мирному договору. Азербайджан беспочвенно пытается увести внимание международной общественности от важных моментов, предлагая взаимен не столь существенные вопросы>, - сказал Армен Григорян.