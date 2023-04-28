Пятница, 28 Апреля 2023 15:30

АрмИнфо. Переговорный процесс один, Армения не ставит разницы между переговорными площадками по мирному процессу с Азербайджаном. Об этом 28 апреля на совместной пресс-конференции с коллегой из Франции Катрин Колонной в Ереване заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, в ответ на вопрос, какую переговорную площадку Ереван предпочитает - российскую или западную в армяно-аербайджанской нормализации.

По его словам, тем более, что переговоры протекают вокруг одного проекта мирного договора между Баку и Ереваном.

"Мы благодарны всем столицам, которые предоставляют площадки для переговоров, пытают играть роль связующего моста. Для нас вопрос не стоит, где проводить встречу в Вашингтоне, Брюсселе или Москве. Повторюсь, процесс один", - сказал Мирзоян.

На просьбу прокомментировать заявление главы МИД Азербайджана о том, что Баку предложил Еревану проводить параллельный контроль в Бердзорском коридоре, однако, РА отказалась, и они единолично начали этот процесс, Мирзоян напомнил, что договоренности по этому договору известны и публичны и закреплены в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года.

"Армения не намеревалась и не намеревается вовлекаться в новые переговоры по части обеспечения движения по Бердзорскому коридору. Более того, мы считаем, что все достигнутые договоренности, и не только по Бердзору, должны быть бесперебойно урегулированы, чтобы иметь более серьезные достижения в процессе армяно- азербайджанской нормализации", - сказал Мирзоян, подчеркнув незаконность данных действий Азербайджана в Бердзоре и необходимость их устранения в короткие сроки.

При этом он выразил убеждение, всё остальное, что может касаться прав и безопасности народа Арцаха может обсуждаться, решаться посредством диалога Степанакерт-Баку в рамках прозрачного международного формата.

Отметим, что 23 апреля днем Азербайджан официально объявил об установлении контрольно-пропускного пункта на дороге Лачин (Бердзор)- Степанакерт. При этом в качестве причины установления КПП погранслужба вражеской стороны привела очередной ложный аргумент,

якобы в целях предотвращения переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также другой военной техники из Армении в Арцах. Установка КПП в коридоре идет в разрез с 6 пунктом трехстороннего заявления лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года.

Азербайджанская сторона также отметила, что об этом факте проинформировано командование российского миротворческого контингента и Российско-турецкий мониторинговый центр. МИД Армении назвал установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана 2020 года. В ответ в Баку назвали установление пункта пропуска "легитимным шагом".

Добавим также, что ранее Международный суд ООН решением от 22 февраля обязал Азербайджан разблокировать Бердзорский коридор, который находится в азербайджанской осаде с 12 декабря 2020 года. Однако, Азербайджан по сей день игнорирует данный вердикт. Все это происходит на фоне бездействия международного сообщества.