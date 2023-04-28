Пятница, 28 Апреля 2023 14:57

АрмИнфо. Визит главы МИД Франции в Ереван проходит в сложные времена, когда мы стоим перед серьезными вызовами и угрозами региональной безопасности. Об этом 28 апреля на совместной пресс-конференции с коллегой из Франции Катрин Колонной в Ереване заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

По словам армянского министра, он выразил благодарность французской стороне за выраженную на разных уровнях, принципиальную позицию по существующим проблемам, в том числе по части устранения последствий азербайджанской агрессии в отношении суверенных территорий РА, а также в деле продвижения процесса по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта в качестве сопредседателя Минской группы (МГ) ОБСЕ.

Мирзоян отметил, что особо обозначил роль президента Франции Эмманюэля Макрона в деле установления мира и стабильности на Южном Кавказе.

"Вопреки критике международного сообщества и решению Международного суда от 22 февраля, которое имеет обязательный характер, после более четырехмесячной блокады Бердзорского/Лачинского коридора, Азербайджана 23 апреля, грубо нарушив 6 пункт трехстороннего заявления от 9 ноября, уже официально заблокировал коридор, предпринимаю шаги по установлению контрольно-пропускного пункта в зоне ответственности российского миротворческого коридора. Это очередное, однако, с очень опасными последствиями нарушение", - отметил Мирзоян, указав на реальную угрозу этнических чисток в Нагорном Карабахе.

По его словам, это уже должно быть очевидным и для международного сообщества. По словам Мирзояна, в этом ключе он призвал страны ООН, наделенные международным мандатом безопасности, предпринять действенные шаги, в том числе императив отправки международной миссии в Бердзорский коридор и в Нагорный Карабах, обеспечение беспрепятственного пропуска международных гуманитарных организаций в Арцах.

Вместе с тем он обратил внимание на тот факт, что вопреки призывам международного сообщества, Азербайджан продолжает нарушать и другие положения трехстороннего заявления от 9 ноября, в том числе продолжает удерживать армянских военнопленных и гражданских лиц.

"Несмотря на приверженность Армении решать существующие проблемы мирным путем посредством конструктивных переговоров, Азербайджан продолжает оккупацию суверенных территорий РА и агрессивные действия, имеющие провокационных характер и которые противоречат заявлениям, принятым по итогам встрече в Праге и Сочи", - сказал Мирзоян, напомнив о ключевой роли в этих заявления Алма-Атинской декларации от 1991 года.

Мирзоян подчеркнул приверженность Армении установлению мира и стабильности в регионе. В этом ключе он указал на продолжение переговоров между Ереваном и Баку над проектом мирного договора.

"Для установления всеобъемлющего мира необходимо решение всех существующих проблем без угрозы силы или применения силы, обеспечения прав и безопасности народа Нагорного Карабаха в рамках международно гарантированного диалога. Мы ожидаем искренние усилия и вовлеченность Франции в вышеуказанные процессы", - подытожил Мирзоян.