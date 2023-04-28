Пятница, 28 Апреля 2023 14:16

АрмИнфо. Министр обороны РА Сурен Папикян принял новоназначенного командира миротворческих сил Российской Федерации в Нагорном Карабахе генерал-полковника Александра Ленцова.

Как сообщает пресс-служба МО РА, на встрече присутствовали посол РФ в РА Сергей Копыркин, атташе по вопросам обороны посольства РФ в РА, полковник Игорь Щербаков и бывший командир миротворческих сил РФ в Нагорном Карабахе, генерал-майор Андрей Волков.

Глава оборонного ведомства поприветствовал Александра Ленцова в связи с назначением на новую должность и пожелал ему успехов в ходе осуществления миротворческой миссии.

Стороны обсудили оперативную ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и в зоне ответственности миротворческого контингента и существующие проблемы, а также ряд вопросов, направленных на повышение эффективности российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.

Министр обороны РА подчеркнул необходимость неукоснительного выполнения всех положений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и важность усилий, направленных на скорейшее разблокирование Лачинского коридора.