Пятница, 28 Апреля 2023 13:57

АрмИнфо.В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что за время, прошедшее после XXXI сессии Ассамблеи народа Казахстана, в нашей стране произошли кардинальные перемены. В частности, осуществлена трансформация политической системы, создана новая, более демократическая модель государственного устройства.

В ходе масштабных преобразований особое внимание было уделено АНК. Этот уникальный институт обрел новые инструменты парламентского представительства. Президент подчеркнул, что Ассамблея сыграла важную роль в политической модернизации страны, укреплении общенационального единства. Она способствовала вовлечению всех этносов в решение стратегических задач развития государства.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что за годы Независимости в Казахстане сформировалась новая общенациональная идентичность. По его мнению, бирюзовый паспорт и небесно-голубой флаг – это реальные символы нашей идентичности, обусловленные самой историей и находящие живой отклик в сердцах миллионов людей.

– Паспорт Казахстана олицетворяет прогрессивные ценности, на которых основано наше единство и согласие. В свою очередь наш небесно-голубой флаг ярко воплощает в себе нашу священную Независимость и многовековую государственность. Всякий раз, когда наш стяг возносится ввысь на крупнейших международных соревнованиях, нас переполняет чувство гордости за свою страну. Наших прославленных соотечественников, спортсменов, предпринимателей, деятелей культуры, ученых и студентов, независимо от их этнической принадлежности, за рубежом всегда называют казахами. И это естественно, так и должно быть, – подчеркнул Глава государства.

Президент полагает, что наше общество представляет собой союз свободных и ответственных граждан, объединенных общими идеалами и ценностями. И это еще одно яркое проявление нашей общенациональной идентичности. По его словам, сегодня все наши граждане ощущают себя членами одной большой и единой казахской семьи, по сути, нации.

Вместе с тем Касым-Жомарт Токаев отметил важную роль сохранения национальной идентичности, в связи с чем необходимо внимательно отнестись к вопросам этнополитики.

– Согласие и единство являются главным залогом успешного государства. Я знаю, что вчера в рамках сессии состоялось обсуждение ряда конкретных вопросов. Было отмечено, что в этнополитике должны учитываться глобальные и региональные процессы. Это очень актуальное предложение. Иными словами, вопросы межэтнических отношений должны регулироваться с учетом требований времени. Эта работа должна осуществляться в русле проходящих масштабных реформ. Формальный подход здесь недопустим, межэтническая политика нуждается в особом внимании и постоянном совершенствовании. Важно помнить: ни одна из стратегических задач государства, по сути, не может быть выполнена без реализации фундаментальной, я бы даже сказал, сакральной задачи укрепления гражданского единства, общенациональной идентичности и этносоциальной целостности страны, – сказал Глава государства.

В ходе сессии Президент определил приоритеты деятельности Ассамблеи народа Казахстана. В частности, он указал на необходимость решительно пресекать любые провокации, нацеленные на подрыв единства и согласия, и принимать действенные меры для устранения причин возникновения этносоциальной напряженности. Кроме того, нужны системные шаги для развития поликультурной среды и овладения государственным языком всеми гражданами.

С полным текстом выступления Главы государства можно ознакомиться здесь.