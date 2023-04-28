Пятница, 28 Апреля 2023 13:36

АрмИнфо. В условиях предъявления новых требований и угроз Азербайджана к Армении и Арцаху, власти Армении продолжают опасными заявлениями, лживыми миролюбивыми тезисами и преступным бездействием, фактически и уже открыто отказываться от конституционных обязательств - быть гарантом безопасности, прав и интересов Арцаха и армян Арцаха. Об этом говорится в заявлении Бюро <АРФД> (Армянская революционная федерация Дашнакцутюн).

Помимо этого, по мнению Бюро, сегодня властями совершается попытка обесценить национально-идеологические, стратегические столпы. В частности, последовательно и постоянно под прицелом ставятся Армянская Апостольская Церковь, армянские национальные, культурные ценности и история, открыто попираются права армянства, борьба поколений и ее результаты.

В сообщении говорится, что размещение любого азербайджанского КПП в коридоре, связывающем Республику Армения с Арцахом, однозначно неприемлемо, противоречит международному праву и ни при каких обстоятельствах такой вопрос не может стать предметом обсуждения. <Арцах никогда не был и не будет в составе Азербайджана>, - отмечено в источнике. На всех возможных площадках АРФД добивается получения соответствующей оценки и адекватной реакции со стороны международного сообщества и связанных с ним структур, а также реализации действенных шагов помимо заявлений.

<Мы видим, что для нас уготованы бедствия и разрушения. Инстинкт национального самосохранения толкает нас к бунту. У сопротивления нет альтернативы. Долг каждого армянина внести свой вклад в укрепление нашей славной армии. Призываем национальные силы Армении отложить в сторону свои разногласия и объединиться в этот критический для Родины момент, чтобы противостоять внутренним и внешним угрозам, сохранить суверенитет государства и построить сильную Армению>, - говорится в заявлении.