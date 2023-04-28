Пятница, 28 Апреля 2023 12:49

АрмИнфо. Министр иностранных дел Республики Арцах Сергей Казарян принял делегацию представителей ведущих СМИ Бразилии, которые прибыли в Армению с ознакомительным визитом.

Как сообщает пресс-служба МИД, министр ответил на интересующие вопросы журналистов относительно создавшейся ситуации в Арцахе, вызовов и проблем. Он выразил благодарность представителям СМИ за проявленный к ситуации в Арцахе интерес.

<Подобные встречи имеют большое значение в вопросе информирования мира о блокадном Арцахе>, - сказал Казарян.