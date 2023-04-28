Пятница, 28 Апреля 2023 11:42

АрмИнфо.28-ого и 29-ого апреля в выставочном центре «Меридиан Экспо» впервые пройдет Career City Fest. Здесь кандидаты встретятся со своими будущими работодателями и получат возможность найти работу своей мечты.

IDBank участвует в #CCF чтобы представить свой бренд и корпоративную культуру. Банк не только расскажет об имеющихся на данный момент вакансиях и возможностях работы в IDBank-е, но и преподнесет ряд сюрпризов.

По словам Анны Заргарян, руководителя центра обучения и развития IDBank-а, у всех, кто посетит красочный павильон IDBank-а, будет возможность пройти викторину, по результатам которой они смогут принять участие в розыгрыше и выиграть 2 билета на полет на воздушном шаре и ряд других сюрпризов. «В рамках Career City Fest мы решили воплотить мечты в жизнь, и наш павильон с воздушными шарами символизирует возможность полета, которую мы даем нашим коллегам и тем, кто присоединится к нашей оранжевой команде», — сказала Анна Заргарян.

Как работодатель, IDBank предоставляет своим сотрудникам ряд льгот и, будучи одним из наиболее динамично развивающихся банков Армении, постоянно предлагает рабочие места, отвечающие требованиям рынка и подразумевающие большие перспективы развития.

Директор по управлению человеческим капиталом Мариана Эдилян рассказывает о политике IDBank-а на рынке труда, формате общения с коллегами и корпоративной культуре.

Если вы хотите узнать больше об IDBank-е как работодателе, посетите наш павильон 28-ого и 29-ого апреля.