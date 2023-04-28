Пятница, 28 Апреля 2023 11:31

АрмИнфо. В Международный день танца, 29 апреля, в Ереване, в Академическом театре оперы и балета им. А. Спендиаряна состоится масштабный праздничный вечер, в котором примут участие Государственный ансамбль танца <Барекамутюн> (ГНКО <Национальный центр народной музыки и танца>), Государственный ансамбль песни и танца имени Т. Алтуняна, Ереванский государственный хореографический колледж и Балетная группа Национального академического театра оперы и балета им. А. Спендиаряна. Вечер будет организован Национальным центром народной музыки и танца при поддержке Мэрии Еревана и Фонда ZARK.

Мероприятие начнется в 18:00 с церемонии красной ковровой дорожки.

С приветственным словом выступят вице-мэр Еревана Тигран Авинян и представители Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении.