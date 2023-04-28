Пятница, 28 Апреля 2023 11:12

АрмИнфо. Бездействие политиков подрывает существование международной судебной системы, а без международной судебной системы невозможно двигаться вперед, ведь ПАСЕ создана для защиты прав человека. Как передает пресс-служба Национального Собрания РА, об этом на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы заявил депутат НС от правящей фракции <Гражданский договор>, председатель комиссии НС по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян.

<Почему, спустя 70 лет существования Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и этой организации, мы до сих пор продолжаем обсуждать вопрос о выполнении, вернее, невыполнении решений ЕСПЧ? Почему мы не можем сказать государствам, что если вы не выполняете решения ЕСПЧ, то это ваши последние дни в этой организации? Очень часто мы действительно боимся разных событий, происходящих в разных странах>, - подчеркнул депутат.

Он добавил, что говоря о невыполненных решениях со стороны той или иной страны, речь должна идти о том, как долго организация будет терпеть ситуацию, когда политики своим бездействием подрывают существование международной судебной системы.

<К сожалению, очень часто для достижения реального правосудия приходится применять промежуточные меры, которые часто являются основанием для того или иного окончательного решения. К сожалению, Комитет министров не хочет участвовать в этом процессе, потому что это дополнительная головная боль. Очень важно упомянуть только один случай. В ходе обсуждений о решениях ЕСПЧ было упомянуто дело Османа Кавалы, но есть и другие случаи, о которых стоит упомянуть. Буквально несколько дней назад Международный суд ООН и Европейский суд по правам человека приняли временные меры в отношении ситуации в Лачинском коридоре, призвав Азербайджан немедленно возобновить движение в коридоре. Есть ли у нас какой-либо ответ на эти действия? Бездействие политиков подорвет существование международной судебной системы, а без международной судебной системы мы не можем двигаться вперед, ведь наша организация создана для защиты прав человека. Это одна из дополнительных ценностей нашей организации. Если у нас и дальше будет такая ситуация, когда нескольким странам позволено не выполнять решения Европейского суда по правам человека, не соблюдать обеспечительные меры, принятые Европейским судом по правам человека, это конец существования не только суда, но и нашей уважаемой организации, которая очень важна для каждого из нас и народов наших стран>, - подчеркнул Владимир Варданян.