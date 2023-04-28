Пятница, 28 Апреля 2023 10:56

АрмИнфо. За последние 10 лет Азербайджан - страна-член Совета Европы, не выполнил около 80% постановлений Европейского суда по правам человека. Эта страна является лидером среди государств-членов Совета Европы по количеству неисполненных судебных решений. И статистика показывает, что количество невыполненных Азербайджаном решений с каждым годом увеличивается. Это проявление полного пренебрежения правами человека. Об этом, выступая на очередном пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы, заявила депутат Национального Собрания РА от правящей фракции <Гражданский договор> Арусяк Джулакян, слова которой приводит пресс-служба законодательного органа Армении.

<В течение последних нескольких дней мы говорили о важности исполнения решений Европейского суда по правам человека, что является одной из существенных проблем, стоящих перед нашей организацией. В ходе вчерашней дискуссии председатель Европейского суда по правам человека сообщил, что за последние 60 лет суд вынес более 26 тысяч решений. Однако по состоянию на март 2023 года более 6000 постановлений Суда не исполнены и до сих пор находятся на рассмотрении Комитета министров. Это означает, что около 25% постановлений Суда не выполняются государствами- членами, и это серьезная проблема. Применение обеспечительных мер, принимаемых судом, также имеет большое значение, но, несмотря на это, полномочия Комитета Министров в этом отношении весьма ограничены. Хочу напомнить, что условиями членства в СЕ являются плюралистическая демократия, верховенство права и соблюдение прав человека. Только страны, соответствующие этим критериям, могут присоединиться к нашей организации. И Европейский суд по правам человека - единственный обязательный механизм, который должен гарантировать хотя бы одно из трех условий членства в этой организации: уважение прав человека>, - подчеркнула парламентарий.

Она добавила, что невыполнение судебных решений подрывают репутацию и функционирование системы конвенций. <Вот почему мы должны подтвердить обязательность судебных решений и решений, обеспечить их исполнение, усилив сотрудничество в этом направлении и расширив наш инструментарий в случаях их неисполнения. Что делают ваши государства, когда ваши граждане не выполняют решения ваших национальных судов? Вы принуждаете, вы применяете санкции, но что мы, как Совет Европы, делаем, когда государство-член уклоняется от исполнения решений ЕСПЧ? Мы это учитываем и не предпринимаем необходимых шагов. Эта страна игнорирует не только решения ЕСПЧ, но и других международных судов. Например, до настоящего времени не выполнено обязательное для исполнения решение Международного Суда ООН, обязывающее Азербайджан принять все меры для обеспечения беспрепятственного движения людей, транспортных средств и грузов в обоих направлениях через Лачинский коридор. Азербайджан продолжает перекрывать путь к жизни для 120 тысяч человек в Нагорном Карабахе, создав, тем самым, гуманитарную катастрофу. Мы не можем игнорировать позорную статистику судебных решений. Наша организация должна принять надлежащие меры в виде введения новых механизмов или применения санкций, включая приостановку членства государств-членов>, - отметила Джулакян.