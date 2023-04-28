Пятница, 28 Апреля 2023 10:48

АрмИнфо. Посольство Нидерландов в Армении 27 апреля в Ереване организовало прием по случаю Национального дня Королевства Нидерландов и дня рождения короля Виллема-Александра.

Открывая мероприятие, посол Нидерландов в РА Николас Схермерс в своем выступлении коснулся событий вокруг Украины, а также процессов вокруг Армении.

В этом связи он указал на факт оккупации армянских территорий со стороны Азербайджана. "Азербайджан напал на Армению, оккупировал ее территорию. Нагорный Карабах продолжает находиться в блокаде", - отметил дипломат, указав также на серьезные инфраструктурные проблемы в этой связи. Схермерс отметил важность установления мира в регионе и указал важную роль гражданской миссии ЕС в РА в этом деле.

Дипломат также указал на эффективное взаимодействие Нидерландов и Армении по демократической повестке реформ.

В свою очередь вице-премьер-министр Мгер Григорян от имени правительства Армении поздравил правительство Нидерландов и дружественный народ Нидерландов с Национальным праздником Нидерландов и пожелал Королю Нидерландов крепкого здоровья, а дружественному народу Нидерландов Нидерланды мир и процветание. Мгер Григорян также поблагодарил посла за адресное заявление.

В своем выступлении вице-премьер-министр также подчеркнул, что Нидерланды являются одним из ведущих торговых партнеров Армении среди стран Евросоюза, и необходимо приложить взаимные усилия для дальнейшего развития армяно-голландского торгово-экономического сотрудничества.