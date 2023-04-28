Пятница, 28 Апреля 2023 10:37

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян, председатель правления правящей партии <Гражданский договор> 27 апреля провел заседание инициативной группы политсилы.

Как сообщает пресс-служба партии, Пашинян представил ключевые пункты доклада о ходе и результатах реализации программы правительства РА за 2022 г. и ответил на вопросы участников заседания.

С докладом о парламентских обсуждениях об исполняемости программы правительства и их публичных откликах выступил заместитель председателя правления партии, депутат Ваагн Алексанян.