Пятница, 28 Апреля 2023 10:35

АрмИнфо. Риторика и провокации Азербайджана в отношении суверенной территории Армении свидетельствуют об отсутствии предпосылок для мирного сосуществования между двумя странами, как об этом декларируют власти РА. Об этом входе встречи с послом Швейцарии в РА Лукасом Розенкранцем заявил руководитель оппозиционной фракции <Армения> Национального Собрания РА Сейран Оганян.

Как передает пресс-служба НС РА, затронув проблемы безопасности Армении, гуманитарный кризис, возникший в Арцахе в связи с закрытием Лачинского коридора, создание КПП с азербайджанской стороны в Лачинском коридоре, Оганян указал на справедливую и целенаправленную поддержку армянского государства и Арцаха со стороны европейских стран. Глава фракции добавил, что и сегодня Азербайджан продолжает провокации и давление, сужая круг вокруг Арцаха.

В ходе встречи было отмечено, что арцахские армяне не могут быть в составе Азербайджана. Парламентарий подчеркнул роль международных партнеров в разрешении кризисной ситуации.

Говоря о проблемах безопасности арцахских армян, Сейран Оганян отметил, что гарантией безопасности может быть только решение проблемы статуса Нагорного Карабаха и реализация права народа Арцаха на самоопределение.

Подчеркнута также необходимость поддержки международных партнеров в вопросе вывода азербайджанских вооруженных сил с территории РА.

Сейран Оганян подчеркнул важность развития сотрудничества между российскими миротворцами и Армией обороны Арцаха. Руководитель фракции также подчеркнул важность развития армяно-швейцарских межпарламентских связей, сотрудничества на международных площадках.

Лукас Розенкранц, в свою очередь, отметил, что расширение парламентских связей, а также встречи с депутатами от оппозиции имеют

существенное значение в отношениях между двумя странами. Подобные встречи дают возможность узнать об альтернативных взглядах на внутриполитические и региональные проблемы.