Пятница, 28 Апреля 2023 09:59

АрмИнфо. 28 апреля в отдельных регионах Армении ожидается кратковременный дождь с грозой. Об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды.

Согласно источнику, с 29 по 30 апреля и с 1 по 2 мая в большинстве регионах страны прогнозируется дождь с грозой, в отдельных местах возможен град. Ветер юго-западный с порывами до 3-5 м/с, во время грозы ожидается усиление порывов ветра до 15-20 м/с. 30- го апреля

температура воздуха понизится на 3-5 градусов.

В Ереване 28 апреля ожидается кратковременный дождь с грозой. С 29 по 30 апреля, а также 1-2 мая прогнозируется дождь с грозой, во время грозы - усиление порывов ветра до 13-16 м/с. Температура воздуха в столице 28 апреля днем составит 21-23 градуса тепла, вечером - +16- +18, в ночь с 28 на 29 апреля - 11-13 градусов выше нуля.