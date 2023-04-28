Пятница, 28 Апреля 2023 09:56

АрмИнфо. Четверо армянских спортсменов вышли в финал четвертого этапа индивидуального Кубка мира по спортивной гимнастике. Об этом сообщает Федерация гимнастики РА.

Согласно источнику, в финале за победу поборятся Артур Давтян (кольца), Артур Аветисян (кольца), Арутюн Мрдинян (перекладина) и Гагик Хачикян (перекладина).

Отметим, что турнир проходит в Каире с 25 по 30 апреля. На предыдущих этапах розыгрыша Кубка мира в Германии и Катаре Артур Давтян выиграл золото в опорном прыжке, Гагик Хачикян стал серебряным призером в упражнении на коне, а Артур Аветисян взял бронзу в упражнении на кольцах.

Розыгрыш Кубка мира является рейтинговым для чемпионата мира в Бельгии, на котором будут разыграны путевки на Олимпийские игры в Париже.