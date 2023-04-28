Пятница, 28 Апреля 2023 09:51

АрмИнфо. Президент Уругвая Луис Лакалье Поу и вице-президент Беатрис Архимон приняли участие в мероприятии, посвященном памяти жертв Геноцида армян.

Как сообщает Армянский национальный комитет Уругвая (Consejo Causa Armenia del Uruguay) мероприятие, посвященное 108-й годовщине Геноцида армян, организованное председателем Палаты представителей и Советом "Кауса Армения" состоялось в вестибюле Палаты представителей Законодательного дворца Уругвая двадцать второй год подряд.

Председатель Палаты охарактеризовал Геноцид армян как одну из самых мрачных и позорных страниц в истории человечества и рассказал о страданиях, пережитых армянским народом 108 лет назад. Однако он отметил, что "мы не будем интеллектуально честными, если не будем ссылаться на конфликты, которые вызывают возрождение страха у всех армян", имея в виду блокаду Бердзорского/Лачинского коридора, ситуацию, которую он назвал катастрофической с гуманитарной точки зрения. На мероприятии представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян выступил с видеообращением, в котором отметил, что "все эти серьезные преступления, включая геноцид, являются результатом длительных периодов дискриминации, маргинализации и дегуманизации определенной группы", и привел пример Азербайджана, где "ненависть к армянам была институционализирована в течение более десяти лет".

"Сегодня армяне Нагорного Карабаха, Арцаха, находятся под прямой угрозой уничтожения или этнической чистки", - сказал Киракосян.

Затем член межпарламентской группы дружбы Уругвай-Армения, депутат Конрадо Родригес, рассказал о законопроекте по криминализации отрицания Геноцида армян. Проект, представленный за подписью членов всех парламентских фракций, находится на рассмотрении законодательного органа. В своем выступлении депутат отметил, что отрицание геноцида означает и сегодня продолжение очернения жертв и их потомков.

Напомним, что Уругвай первым в 1961 году признал Геноцид армян в Османской империи.