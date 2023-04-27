Четверг, 27 Апреля 2023 21:03

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян принял делегацию во главе с министром иностранных дел Франции Катрин Колонна.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, Пашинян приветствовал визит министра иностранных дел Франции в Армению, подчеркнув особое отношение и внимание РА к армяно-французским отношениям.

Он выразил удовлетворение наблюдаемой динамикой в двусторонних отношениях. <Эти отношения не только находятся на высоком уровне, но, думаю, имеют потенциал для развития>, - сказал премьер.

Пашинян выразил особую благодарность президенту Франции, правительству за внимание, уделяемое проблемам Южного Кавказа в частности, кризису вокруг Нагорного Карабаха и Лачинского коридора.

Катрин Колонна, с свою очередь, отметила, что Франция является другом Армении, поддерживает Армению. <Хочу еще раз - уже лично - сказать: мы рядом с вами в проводимых вами реформах, усилиях и работах, а также в поисках справедливого и прочного мира>, - сказала дипломат.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с дальнейшим развитием и укреплением сотрудничества между Арменией и Францией в различных сферах.

Собеседники коснулись нагорно-карабахского конфликта, гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе, в результате ситуации вокруг Лачинского коридора.

Собеседники подчеркнули необходимость немедленного выполнения решения Международного суда ООН и разблокирования Азербайджаном Лачинского коридора.

Они отметили неприемлемость односторонних действий Азербайджана, в том числе создание КПП в Лачинском коридоре, что является грубым нарушением заявления от 9 ноября 2020 года.

Состоялся также обмен мнениями по вопросам, связанным с урегулированием отношений между Арменией и Азербайджаном.

В контексте обеспечения безопасности и стабильности в регионе была отмечена важность эффективной деятельности миссии наблюдателей Европейского Союза в Армении.