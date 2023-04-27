Четверг, 27 Апреля 2023 20:48

АрмИнфо. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин 27 апреля провел раздельные встречи с послом Армении в РФ Вагаршаком Арутюняном и главой азербайджанской дипмиссии Поладом Бюльбюльоглы.

Согласно пресс-службе внешнеполитического ведомства РФ, обсуждено развитие ситуации в Лачинском коридоре и в целом вокруг Нагорного Карабаха.

<Подтверждена важность неукоснительного соблюдения всего комплекса договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020-2022 гг. по нормализации армяно- азербайджанских отношений>, - говорится в сообщении.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года Азербайджан заблокировал Бердзорский (Лачинский) коридор - единственную дорогу, связывающую Арцах с Арменией и внешним миром. В результате нарушены права 120 тыс. населения страны, в том числе, 30 тыс. детей. 23 апреля с.г. Азербайджан официально объявил об установлении контрольно-пропускного пункта на дороге Лачин (Бердзор) - Степанакерт, несмотря на то, что установка КПП в коридоре идет в разрез с 6 пунктом трехстороннего заявления лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года.