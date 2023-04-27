Четверг, 27 Апреля 2023 17:53

АрмИнфо. в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 39, 41, 41 /''ВТБ-Армения банк”/ на пр. Комитаса, жилые дома 55/5, 55/6, 56 и частные дома 49/2-55-9, 55/12-55/16, 135/7, 135/8, 123/2-127/7, 31/2-31/12, 94/1-101, 118/8 на улице Царава Ахбюра; ОАО “Юнибанк”, ресторанный комплекс “Воске Дар”, ОАО “Люкс Кар”, ЧП “Грант Погосян”, абоненты-жильцы жилых домов 50, 52, 50/2 на улице Ленинградяна, абоненты-жильцы жилых домов 89, 93, 87, 85 на улице Андраника, абоненты-жильцы квартала “Дзор-1” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); абоненты-жильцы квартала “Дзор-2” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), абоненты-жильцы жилых домов 25, 27 на улице А.Микояна;

в Армавирской области:

11 ։ 00-12 ։ 00 села Цахкунк и Гегакерт;

11 ։ 00-13 ։ 00 села Каракерт и Воскеат;

12 ։ 00-13 ։ 00 кварталы ‘Сасунци Давид”, ‘Гарегин Нжде” в городе Эчмиадзин;

11 ։ 00-15 ։ 00 село Аршалуйс;

15 ։ 00-17 ։ 00 село Акналич;

в Арагацотнской области:

11 ։ 00-14 ։ 00 села Арагацаван, Гетап, Тллик;

в Араратской области:

12:00-14:00 частично село Беркануш;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично улицы Исраеля Ори, Шинарарнери, жилой дом 36 у Джермукского шоссе в городе Вайк;

в Гегаркуникской области:

09 ։ 00-10:00 населенный пункт Цаккар полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10 ։ 15-12:15 населенный пункт Личк полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавушской области:

10:00-13:00 села Саригюх, Цахкаван, Беркабер, Киранц, Севкар, Ачаркут, “Телебашня 2”, газозаправочная станция, станции сотовых операторов и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Иджеванском регионе;

10:00-16:00 частично улицы Мясникяна, Камарина в городе Дилижан;

11:00-13:00 улицы Ереванян, Оганян, Блбулян, Мясникяна, Меграбян, Сараланджа, горные возвышенности под названием “ХачкарИ ‘ и “Холаркер”, станции сотовых операторов и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Иджеванском регионе;

в Лорийской области:

11:00-17:00 села Марц, Кариндж, Лорут, Атан, Агнидзор, Ехегнут, Дебед.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 2 мая текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 4/1, 19, 21, 21/1, 21/2, 21/3 на улице Нансена, жилые дома 25, 27, 29 на улице Лвовяна, жилые дома 2, 4 на улице Джугаи, ясли-детский сад N238 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве; жилые дома 18, 19, 20, 22, 26, 27/4, 32, 34, 36, 38, 38/1, 40 на улице Галшояна, ясли-детский сад N113 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 5-ом Норкском массиве; жилой дом 1 на пр. Баграмяна, жилые дома 20, 36 на улице Московяна, жилой дом 40 (Дом-музей О.Туманяна) на улице Московяна; жилые дома 5, 14 и частные дома 1-7 на 1-ом тупике Баграмяна, жилые дома 4, 6 и жилой дом 2 (квартира 15) на улице Саряна, жилые дома 17А, 15А, 17 на улице Демирчяна, автостанция 50 N1, частные дома 1-60 на улице Московяна, частные дома 1-15 на улице Г. Арутюняна, частные дома 14/1 на переулке Московяна, здания школ NN138, 109 на улице Московяна, абоненты-жильцы на улице Тычины и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкской области:

11 ։ 00-16 ։ 00 частично село Неркин Птгни;

в Лорийской области:

11:00-17:00 город Спитак; села Джрашен и Сарамеч.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.