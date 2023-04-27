Четверг, 27 Апреля 2023 16:51

АрмИнфо. Transparency International на площадке ОБСЕ поднял вопрос о грубых нарушениях прав человека в Арцахе со стороны Азербайджана

Ереван, 27.04.2023. АрмИнфо, Марианна Мкртчян. Антикоррупционный центр Transparency International (TIAC) поднял вопрос о грубых нарушениях прав человека и серьезных нарушениях международного гуманитарного права на втором дополнительном совещании по человеческому измерению, организованном ОБСЕ.

Как сообщает пресс-служба Организации, мероприятие состоялось 24 - 25 апреля и было организованно Председательством Северной Македонии ОБСЕ, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) в Вене. В нем приняла участие юрист TIAC Вардуи Аванесян.

В сообщении отмечается, что дополнительное совещание по человеческому измерению 2023 года стало площадкой для обмена мнениями о борьбе с пытками и другими грубыми нарушениями международного гуманитарного права и грубыми нарушениями международного права в области прав человека. В своих выступлениях юрист TIAC подняла вопрос о грубых нарушениях прав человека, в том числе свободы передвижения, права на питание и здравоохранение, вызванных блокадой Азербайджаном Бердзорского/Лачинского коридора, единственной дороги, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром.

На встрече от имени TIAC были подняты вопросы, связанные с нарушением международного гуманитарного права по части армянских военнопленных, все еще находящимися в плену в Азербайджане, а также право на воду и санитарию, а также вопросы безопасности в приграничных провинциях Армении из-за азербайджанской агрессии.

Отдельное внимание было уделено недопуску международных ознакомительных и технических миссий на территорию Нагорного Карабаха с призывом к государствам- участникам ОБСЕ использовать свое влияние для прекращения нарушений Азербайджаном МГП и международного права в области прав человека.