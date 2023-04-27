Четверг, 27 Апреля 2023 16:43

АрмИнфо. В тот же день когда правоохранители задержали гражданина, обозвавшего премьер-министра Армении предателем, в Офис Омбудсмена поступил сигнал с просьбой выяснить место нахождения задержанного. Об этом в ходе брифинга журналистам сообщила Защитник прав человека РА Анаит Манасян.

<После уточнений, где находится гражданин, в каких условиях содержится, почему и т.д., мы выразили готовность выехать туда, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией, но к этому времени он уже освобожден>, - сказала она.

При этом Омбудсмен подчеркнула, что касаемо данного случая в Офис Защитника прав не поступало каких-либо жалоб. Манасян подчеркнула, что данную ситуацию офис Омбудсмена попробует держать в центре внимания, чтобы выяснить причины задержания гражданина.

<Мы пробовали их уточнить, и на основании предоставленных сведений, как мне кажется, основная причина задержания не была связана с реализацией права на свободу слова>, - заметила Защитник.

Напомним, что днями ранее, на перекрестке улиц Саят-Нова и Чаренца, у офиса фракции <Гражданский договор>, гражданин Самвел Варданян назвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна предателем, после чего был задержан правоохранителями.

По словам его адвоката Рубена Меликяна в протоколе о задержании С.В. в качестве причины было указано <ношение холодного оружия>. В одном из интервью, Меликян сообщил, что Варданян планирует обжаловать незаконное решение о задержании.

Отметим, что после инцидента с премьер-министром, и последующим за этим задержанием, Самвел Варданян был уволен с работы.