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АрмИнфо. Тигран Петросян назначен председателем Антикризисного совета при президенте Арцаха.
Как сообщает глава НКР, соответствующий указ подписал сегодня президент Республики Арцах Араик Арутюнян. Петросян был избран накануне на эту должность голосованием членов Совета.
|Араик Арутюнян рассказал новоназначенному командующему РМК об ожиданиях властей Арцаха от миротворцев
|Российский депутат сравнил происходящее сегодня вокруг Арцаха с действиями младотурков в отношении армян в начале XX века
|Transparency International на площадке ОБСЕ поднял вопрос о грубых нарушениях прав человека в Арцахе со стороны Азербайджана
|Омбудсмен о задержании гражданина, обозвавшего премьер-министра: Мы попробуем держать ситуацию в центре внимания, чтобы выяснить причины его задержания
|Тигран Петросян назначен председателем Антикризисного совета при президенте Арцаха
|Совет армян Франции готов поддержать правительство РА и участвовать в развитии Армении
|Союз офицеров запаса СНБ призвал власти Армении признать свою долю ответственности за происходящее сегодня вокруг Арцаха
|В Гюмри с 4 по 7 мая пройдет уже традиционный джазовый фестиваль HAY-AT JAZZ
|Глава МИД Франции на встрече с коллегой из Азербайджана подчеркнула необходимость разблокировки Бердзорского коридора
|ДЕЛЕГАЦИЯ ТУРКМЕНИСТАНА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В МИНИСТЕРСКОЙ ВСТРЕЧЕ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ - КИТАЙ»
|Еще 12 больных из Арцаха перевезены в медцентры Армении
|Захарова: Реальные устремления Вашингтона и Парижа на Южном Кавказе носят конъюнктурный, политизированный характер и нацелены на подрыв позиций России
|Сборная Армении примет участие в чемпионате мира по боксу в составе 11 спортсменов
|МОНКС РА: Проведение "Гран-при Формулы-1 2023" в Баку направлено на сокрытие политики уничтожения армян Нагорного Карабаха
|Москва: Считаем важным, чтобы официальный Ереван вносил свой вклад в поиск взаимоприемлемых развязок по ситуации в Бердзорском коридоре
|Прославляющий организаторов Геноцида армян МИД Турции читает мораль Армении за установление в Ереване памятника героям операции "Немезис"
|В школах Армении приступят к углубленному изучению французского языка
|Пашинян отмечает срочность размещения международной миссии по сбору фактов в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе
|В мирном договоре с Азербайджаном должны быть четко зафиксированы параметры делимитации границ - Премьер РА
|Никто, кроме российских миротворцев, не должен контролировать Лачинский коридор - Пашинян
|Париж: Франция осознает всю важность сохранения мира на Кавказе
|Секретарь Совбеза Армении переложил всю ответственность за ситуацию вокруг Арцаха на Россию
|РПА: Делать тезис о том, что во всем виновата Россия для оправдания собственных неудач, только усугубляет ситуацию
|Бывший советник главы Офиса президента Украины похвалил Азербайджан за установку КПП в Бердзорском коридоре
|Рубен Варданян: Никаких компромиссов по вопросу функционирования Бердзорского коридора быть не может
|Глава МИД Франции сегодня с официальным визитом прибудет в Ереван
|Китай готов помочь СК Армении в борьбе с киберпреступностью
|Постпред Арцаха в США: блокада Арцаха имеет четкую геноцидальную цель
|Депутат Европарламента: не пожалею усилий для разрешения гуманитарного кризиса, создавшегося в Арцахе вследствие блокады
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|В шведском парламенте состоялось мероприятие, посвященное 108-ой годовщине Геноцида армян
|Проект Конституции Республики Арцах будет рассмотрен на очередной сессии НС республики
|Папа Римский: Григор Нарекаци был армянским монахом, оставившим нам молитвенник, в котором была усвоена вера армянского народа
|Сенор Асратян назвал причину неудач властей Арцаха
|Незаконно отчужденный отелем Golden Palace участок в парке Победы будет возвращен государству
|ВТБ (Армения) повышает ставки по депозитам в драмах РА
|Депутат НС РА: власти Армении предпринимают все меры по разблокированию Лачинского коридора
|В Анкаре оправдали незаконные действия Баку в Бердзорском коридоре
|Соблюдайте правила дорожного движения, они написаны кровью
|Эмманюэль Макрон направил письмо Ваагну Хачатуряну по случаю 108-й годовщины Геноцида армян в Османской империи
|В США состоялись ежегодные туркмено-американские политические консультации
|Совет Федерации РФ поддержал ратификацию протокола о сотрудничестве по биобезопасности в ОДКБ
|Армения обратилась в Международный суд ООН в связи с установкой Азербайджаном КПП на мосту Хакари в Бердзорском коридоре
|Кремль: Путин и Пашинян подтвердили важность неукоснительного соблюдения всего комплекса основополагающих договорённостей
|В Ереване состоялись армяно-российские межмидовские консультации - в фокусе внимания ситуация вокруг Арцаха
|Оттава призвала Азербайджан разблокировать Бердзорский коридор
|Волкова на посту главы РМК в Арцахе сменил Ленцов
|Депутат: Азербайджан продолжает политику геноцида своего старшего брата - Турции
|Член городского совета Лос-Анджелеса призвала США использовать все доступные инструменты для прекращения незаконной блокады Арцаха со стороны Азербайджана
|СНБ РА: Слухи о пленении военнослужащего пограничных войск у села Тех не соответствуют действительности
|Действия Баку в Лачинском коридоре направлены на этническую чистку в Нагорном Карабахе: Пашинян Мишелю
|Содокладчики Европарламента призвали Баку выполнять международные обязательства и разблокировать Бердзорский коридор
|Госдеп США: Установление КПП в Бердзорском коридоре подрывает усилия по мирному процессу
|Паруйр Ованнисян и Лукас Фурлас обсудили ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе
|Самолет L410 совершил успешную посадку в аэропорту Капана
|Боррель: Создание Азербайджаном в одностороннем порядке КПП вдоль Бердзорского коридора противоречит призывам ЕС к снижению напряженности
|Пашинян и Путин по телефону обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
|Глава МИД Исландии: Свободное передвижение по Лачинскому коридору должно быть восстановлено в соответствии с решением ЕСПЧ и Международного суда
|Омбудсмен Арцаха намерен решить вопросы с продлением срока паспортов гражданам или предоставления новых
|Пашинян встретится с родителями 15 военнослужащих, погибших при пожаре в селе Азат
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