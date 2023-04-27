Четверг, 27 Апреля 2023 16:31

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян принял председателя Совета армян Франции, почетного председателя компании Grant Thornton Armenia Даниела Кюркчяна.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, Пашинян приветствовал деятельность Совета армян Франции в контексте укрепления отношений Армения-диаспора, стимуляции партнерства, а также развития потенциала армянской общины Франции.

Председатель Совета армян Франции поблагодарил премьер-министра за высокую оценку и коснулся реализуемых структурой программ. Он отметил, что Совет армян Франции готов поддержать правительство Республики Армения и участвовать в развитии Армении, реализации национальной повестки и осуществлении демократических реформ.

Собеседники обменялись мнениями по вопросам сотрудничества. В этом контексте премьер- министр Армении подчеркнул важность активной работы с Офисом главного уполномоченного по делам диаспоры.